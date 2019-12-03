Сбербанк на Алтае выдал ипотечных кредитов на 10 млрд рублей

Сбербанк подвел промежуточные итоги на рынке ипотечного кредитования на Алтае, а также обозначил несколько ключевых тенденций.

Всего за 10 месяцев 2019 года Сбербанк на Алтае выдал 7,6 тыс. ипотечных кредитов на сумму 10 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года средний чек увеличился на 3%.

Антон Милютин,

управляющий Алтайским отделением № 8644 ПАО Сбербанк:

Мы видим стабильный спрос на улучшение жилищных условий по всей России, в том числе, на Алтае. Во многом поэтому Сбербанк в очередной раз снизил процентные ставки 22 ноября. Надеемся, что это станет отличным подспорьем и позволит многим жителям Алтайского края и Республики Алтай успешно решить квартирный вопрос в самое ближайшее время.

Напомним, теперь приобрести квартиру в новостройке в ипотеку можно по ставке от 6,5% годовых, на вторичном рынке — от 8,5%.

При этом, все больше клиентов предпочитает оформлять жилищные кредиты дистанционно. Непосредственно в отделения банка приходят 33% клиентов, еще 31% от общего количества оформляют ипотеку онлайн, 29% обращаются к партнерам — агентствам недвижимости, оставшиеся 7% — через сотрудников банка, которые работают с предприятиями-зарплатными клиентами.

Антон Милютин

За последнее время процент клиентов, предпочитающих онлайн-обслуживание, увеличился почти втрое. Мы понимаем удобство дистанционного сервиса, поэтому работаем быстрее: всего за полгода нам удалось сократить время одобрения ипотечной заявки на портале ДомКлик с 19 до 4 часов.

ПАО Сбербанк