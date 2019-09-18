Сбербанк назвал уровень дохода для комфортной жизни на пенсии

Россияне могут поддерживать комфортный уровень жизни и на пенсии, если доход по окончании трудовой деятельности остается на уровне 80−100 процентов от зарплаты. Об этом говорится в исследовании НПФ Сбербанка, пишет lenta.ru .

По данным НПФ Сбербанка, средний уровень дохода пенсионеров в России составляет 25 тысяч рублей в месяц. Между тем средний доход участников негосударственного пенсионного фонда на пенсии составляет 38,5 тысячи рублей в месяц.

В Сбербанке заявили, что россиянам, которые самостоятельно копят на пенсию, потом приходится меньше экономить. Так, порядка 60 процентов клиентов НПФ тратят на еду меньше половины ежемесячного дохода. В целом по России у пенсионеров на минимальный набор продуктов питания уходит 4 632 рубля в месяц при средней пенсии в 15,4 тысячи рублей.

Также пенсионеры-участники НПФ меньше экономят на одежде, развлечениях, досуге, больше путешествуют. Среди них после выхода на пенсию по России продолжают ездить около 20 процентов, не реже раза в год выезжают за рубеж около 11 процентов.