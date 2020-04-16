Сбербанк отправил на Алтай 15 тысяч защитных масок

В рамках акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ в регион поступили 15 тысяч масок, закупленных Сбербанком. Средства защиты переданы волонтерам Алтайского края и Республики Алтай, которые доставляют продукты, товары первой необходимости и лекарства пожилым людям, находящимся на самоизоляции.

Сбербанк присоединился к акции взаимопомощи во время пандемии коронавируса #МЫВМЕСТЕ и отправил в регионы 700 тысяч защитных масок и 50 тысяч пар одноразовых перчаток для волонтерских штабов, которые оказывают помощь пожилым и маломобильным гражданам.

Антон Милютин,

управляющий Алтайским отделением ПАО Сбербанк:

Банк с готовностью поддержал волонтеров, которые сейчас помогают старшему поколению соблюдать режим самоизоляции, и передал ребятам маски. Сегодня всем волонтерам, выполняющим такую важную работу, как никому необходимы средства индивидуальной защиты. Поэтому мы рассчитываем, что помощь от Сбербанка будет особенно актуальной.

Все, кто хотят стать волонтерами, должны зарегистрироваться на сайте мывместе2020.рф и пройти инструктаж по правилам техники безопасности оказания помощи людям, находящимся на карантине.

Справка

ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Правительство Российской Федерации, владеющее 50% уставного капитала ПАО Сбербанк, кроме того, одна обыкновенная акция находится в собственности Центрального банка. Оставшимися 50% минус 1 акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах.

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