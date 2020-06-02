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Жизнь

Сбербанк пообещал миллион рублей за информацию о напавших на инкассаторов

Сбербанк заплатит миллион рублей за помощь в поимке напавших на инкассаторов в Красноярске, сообщает РИА «Новости».

Нападение на инкассаторов в Красноярске.
Нападение на инкассаторов в Красноярске.
кадр из видео.

Напомним, утром 30 мая в Красноярске неизвестные напали на инкассаторскую машину, охранники получили огнестрельные ранения.

Возбудили уголовное дело о разбое, ввели специальный план для поимки преступников. По данным СМИ, злоумышленники забрали 2,32 млн рублей.

«Сибирский банк ПАО „Сбербанк“ объявляет о вознаграждении в миллион рублей за любую достоверную информацию, которая будет способствовать поимке преступников и раскрытию преступления, совершенного в субботу в отношении инкассаторов», — рассказали в пресс-центре банка.

Сообщить информацию о преступниках можно на горячую линию краевого главка МВД по телефонам 8 (904) 896-45-54, 8 (391) 245-93-33 и телефону доверия краевой полиции 8 (391) 245-96-46.

Инцидент произошел на улице Щорса. По тревоге подняли все оперативные службы городской полиции и сотрудников уголовного розыска краевого МВД.

Инкассаторов прооперировали в медсанчасти № 7, их состояние оценивали как тяжелое.

Врачи сообщили, что пострадавшие потеряли много крови и получили тяжелые огнестрельные ранения предплечий с массивным разрушением костных и мягких тканей, а также множественные ранения других областей тела, менее значимые по тяжести.

1 июня в краевом Минздраве отметили, что состояние инкассаторов улучшилось. Однако, как отмечает «КП Красноярск», «восстановление утраченных функций поврежденных конечностей у обоих пациентов потребует длительное и этапное реконструктивно-восстановительное хирургическое лечение».

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