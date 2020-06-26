Сбербанк предоставит скидку до 3,5 процентных пункта на ставку по ипотеке на новостройки

Сбербанк предоставит скидку до 3,5 процентных пункта на ставку по ипотеке в рамках программы субсидирования с застройщиками. Клиентам в Алтайском крае предложение доступно при покупке новостройки у ГК «Алгоритм» в жилых комплексах «Краски», «Крылья-2» и «Добрыня».