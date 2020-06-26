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Сбербанк предоставит скидку до 3,5 процентных пункта на ставку по ипотеке на новостройки

Сбербанк предоставит скидку до 3,5 процентных пункта на ставку по ипотеке в рамках программы субсидирования с застройщиками. Клиентам в Алтайском крае предложение доступно при покупке новостройки у ГК «Алгоритм» в жилых комплексах «Краски», «Крылья-2» и «Добрыня».

Новый увеличенный дисконт действует первые 2 года с даты получения кредита и зависит от срока кредита:

  • 3,5 п. п. при сроке кредита до 7 лет (включительно);
  • 3,1 п. п. при сроке кредита 7−12 лет (включительно);
  • 3 п. п. при сроке кредита от 12 до 30 лет (включительно).

Льготная ставка по программе господдержки с учетом скидки от застройщика составит от 2,6% годовых. Ставка по программе господдержки для семей с детьми — от 1,2% годовых. Ставка по ипотеке на покупку квартиры в новостройке с учетом скидки от застройщика — от 4,6% годовых.

Минимальная процентная ставка по ипотеке действует для зарплатных клиентов Сбербанка при использовании сервиса «Электронная регистрация» и с учетом скидки от застройщика в рамках новой программы субсидирования первые 2 года с момента получения ипотеки. На оставшийся срок кредита применяется стандартная ставка по ипотеке Сбербанка с учетом других скидок и акций.

Также в Сбербанке действуют сниженные ставки в рамках стандартной программы субсидирования от застройщика на весь срок ипотеки:

  • от 5,9% годовых — срок кредита до 7 лет (включительно);
  • от 6,6% годовых — срок кредита до 12 лет (включительно);
  • от 7,1% годовых — срок кредита до 30 лет (включительно).

Минимальные процентные ставки действуют для зарплатных клиентов Сбербанка при использовании сервиса «Электронная регистрация» в рамках стандартной программы субсидирования с застройщиками.

Максим Бауков,
заместитель управляющего Алтайским отделением Сбербанка:

В партнерстве с застройщиками мы стремимся сделать приобретение строящегося жилья более доступным для жителей региона. Новое предложение, которым сейчас могут воспользоваться клиенты при покупке новостройки у нашего партнера-застройщика, — дополнительная возможность выгодного решения квартирного вопроса. При этом заемщики могут выбирать вариант субсидированной ставки. Им доступен как увеличенный дисконт в первые два года выплаты ипотеки, так и стандартная скидка на весь срок кредита.

Сибирский банк ПАО Сбербанк

Подробности на сайте www.sberbank.ru.

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