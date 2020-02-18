Сбербанк расширил перечень партнеров проекта «Бизнес без купюр» на Алтае

Сибирский банк ПАО Сбербанк продолжает расширять перечень партнеров по кредитной карте «Бизнес без купюр». Карта предназначена для предпринимателей — представителей сегмента малого и микробизнеса, и позволяет владельцу воспользоваться кредитными средствами банка без выплаты процентов в рамках установленного лимита и срока возврата.

При этом дополнительно по партнерским соглашениям владелец карты получает преимущество в виде увеличенного срока беспроцентной рассрочки при расчетах за покупки у партнеров — срок беспроцентной рассрочки увеличивается со стандартных 50 до 60 или более дней, в зависимости от действующего соглашения банка и компании-партнера.

Выдача карты происходит по упрощенной схеме, с ее помощью можно получить дополнительную финансовую помощь на развитие своего дела, оплатить расходы, связанные с закупками и даже сэкономить на комиссионных, используя льготный период у партнеров банка.

Сибирский банк Сбербанка активно предлагает данные карты с 2018 года, на сегодняшний день в перечне партнеров уже более 50-ти компаний, и их количество постоянно пополняется. В Алтайском крае и Республике Алтай работают уже 5 партнеров. Это сеть автостанций «Дальнобойщик», автотехцентр «МАКК», магазины строительных материалов «Знак» и «Азбука леса», а также сеть АЗС Evolution.

Кроме того, в Новосибирской области партнерами проекта являются федеральная сеть товаров для дома «Посуда центр», сварочные центры «Торус» и «Арсил», ювелирный завод «Атолл», торговая сеть канцелярских товаров «СибВерк», сети АЗС «Гранд», «Энергия» и Time, кофейни Primetime, торговый дом «УралСибТрейд», строительные магазины «Все для дома» и «СтройМаркет», а также поставщик упаковочных материалов Globalpak. В Кемеровской области это аптечная сеть «Здравствуйте», ресторан доставки «ЙОКОSO», сети строительных магазинов «Дом крепежа» и «Забей», гипермаркеты «Доминго» и «Первомастер», поставщик кассовой техники «Штрихкод», а также автотехцентр «МАКК».

Банк продолжает формировать пул партнеров и ведет переговоры с потенциальными участниками программы. С полным перечнем партнеров можно ознакомиться на официальном сайте Сбербанка.

Антон Милютин,

управляющий Алтайским отделением № 8644 ПАО Сбербанк:

Одно из основных преимуществ бизнес-карты — предприниматель может оплачивать необходимые товары и услуги, не отвлекая деньги из оборота, здесь и сейчас. Срок гашения по карте достаточно комфортный. Мы заинтересованы в развитии проекта и продолжаем работу по расширению перечня партнеров. Получить бизнес-карту можно либо по предодобренному предложению банка, когда наша система автоматически анализирует обороты компании, рассчитывает лимиты и формирует готовое решение, либо по заявке клиента. Процесс принятия решения по выдаче — один-два дня, по предодобренному предложению банка — еще быстрее, всего несколько часов.

Светлана Поташова,

генеральный директор ООО «Азбука Леса»:

Со Сбербанком нас связывают давние деловые отношения, поэтому новый этап сотрудничества и участие в партнерской программе «Бизнес без купюр» даст возможность нашим клиентам при расчетах кредитными бизнес-картами приобретать отделочные материалы в нужном объеме, исключив при этом случаи кассовых разрывов.

Сибирский банк ПАО Сбербанк