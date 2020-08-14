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Жизнь

Сбербанк сделал платными бесплатные уведомления о переводах

Сбербанк отключил бесплатное оповещение о входящих денежных переводах на дебетовые карты, сообщает РИА «Новости».

Сбербанк.
Сбербанк.
Анна Зайкова, altapress.ru

Раньше такие оповещения приходили с инициалами отправителя и суммой — при денежных переводах.

Теперь эта услуга вместе с остальными уведомлениями входит в платный пакет.

«Вам будут поступать только пароли и коды для регистрации в „Сбербанк онлайн“ и оплаты на сайте», — пояснили в колл-центре учреждения.

Бесплатной функция останется для владельцев кредитных карт Сбербанка.

Держатели дебетовых карт могут пользоваться «Мобильным банком», за который необходимо платить 60 рублей в месяц.

Напомним, до июня 2020 года денежные переводы в Сбербанке также были бесплатными, пока не ввели комиссию. Теперь за переводы через банкомат между картами взимается комиссия 1%.

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