Сбербанк заключил соглашение о сотрудничестве с Правительством Алтайского края.

Сбербанк и Правительство Алтайского края заключили соглашение о сотрудничестве при решении приоритетных социально-экономических задач. Документ подписали председатель Сибирского банка ПАО Сбербанк Татьяна Галкина и губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

Соглашение определяет направления совместной работы Сбербанка и Правительства региона. В их числе реализация региональных программ социально-экономического развития, программ кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства и населения, развитие жилищного строительства и ипотечного кредитования, реализация инвестиционных проектов, связанных с развитием цифровой экономики, техническое перевооружение и модернизация предприятий Алтайского края. Также в документе описаны планы на разработку и реализацию инвестиционных проектов в целях увеличения объемов валового регионального продукта и отраслевой диверсификации экономики края в жилищно-коммунальном хозяйстве, здравоохранении, инфраструктурном строительстве, дорожно-транспортной и иных сферах. Кроме того, особое внимание будет уделено реализации программ по повышению финансовой грамотности населения Алтайского края и консалтингу для бизнеса.

В рамках сотрудничества Сбербанк намерен содействовать формированию положительного имиджа и инвестиционной привлекательности Алтайского края, а также оказывать содействие краевому Правительству в привлечении российских и иностранных инвесторов к финансированию отдельных проектов и мероприятий, осуществляемых на территории Алтайского края и направленных на его социально-экономическое развитие.

Сотрудничество Сбербанка и Правительства Алтайского края позволит наиболее качественно реализовать приоритетные задачи, обозначенные в Указе Президента Российской Федерации № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Планируется, что совместная работа сторон укрепит экономический и промышленный потенциал региона и будет содействовать развитию экономики и социальной сферы в Алтайском крае.

ПАО Сбербанк