Сбербанк запустит новый горнолыжный подъемник на всесезонном курорте «Манжерок»

Сбербанк организует большой праздник на всесезонном курорте «Манжерок» в республике Алтай. Инвестиционный проект развития курорта «Манжерок» является одним из крупнейших в области туризма и рекреации на территории России.

7 сентября состоится официальное открытие нового горнолыжного подъемника гондольного типа на гору Малая Синюха. С запуском нового подъемника время в пути на вершины горы сократится с 30-ти до 8-ми минут. В торжественной церемонии примет участие Президент, Председатель Правления ПАО Сбербанк Герман Греф.

В рамках праздника на курорте выступит один из победителей проекта «Песни» на телеканале ТНТ, резидент Black Star Олег Терновой.

Спортивная часть мероприятия включит в себя вело-байк фестиваль «Манжерок». Состязания соберут ведущих райдеров и любителей Сибирского федерального округа, а также Центральной части России.

Всесезонный курорт «Манжерок» — это комфортабельный туристический комплекс, который включает в себя новую канатную дорогу, трехзвездочную гостиницу, банный комплекс, спортивный и экологический туризм, а также массу развлечений для детей.

Для любителей активного отдыха «Манжерок» предлагает крупнейший Байк-Парк в России: 7 трасс даунхилла протяженностью 11 км, деревянный скилл-парк и памп-трек. В 2018 году он был признан лучшим байк-парком России на горнолыжных курортах по версии федеральной премии Ski Build Awards.

На мероприятие будет организована доставка гостей — автобусы до курорта «Манжерок» будут отправляться от автовокзала Горно-Алтайска.

Справка

ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются более 135 млн физических лиц и более 1 млн предприятий в 22 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 17 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Турции и других странах.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481.

Официальные сайты Банка — www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.