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СберСервис будет обслуживать офисную технику банка «Открытие»

СберСервис подписал пятилетний контракт на покопийное обслуживание офисной техники банка «Открытие». Его общая сумма составит 728,6 млн рублей. В периметр контракта входят офисы в пяти федеральных округах присутствия банка. В общей сложности сервис охватит более 5000 единиц печатающих устройств.

Марат Хайретдинов,
член Совета директоров компании СберСервис:

У нас большой опыт обслуживания печатной техники и знание банковской специфики. Тем не менее, этот контракт для нас знаковый. На сегодняшний день — это наш самый крупный внешний контракт по услуге покопийной печати. Наши партнеры смогут на деле оценить единые стандарты качества, оперативность обслуживания и коммерческую выгоду услуги.

На опыт СберСервиса полагаются и в «Открытии», отмечая, при этом, хорошие коммерческие условия предложения.

Андрей Иващенко,
вице-президент, директор департамента ИТ-инфраструктуры банка «Открытие»:

На открытом аукционе предложение СберСервиса было выбрано из 11 представленных. Мы уверены, что опыт технической поддержки, наработанный СберСервисом при обслуживании Сбербанка, а также надежность компании обеспечат высокое качество сервиса покопийной печати в «Открытии.

Для оперативного решения задач СберСервис и «Открытие» планируют интегрировать системы ServiceDesk и обеспечить подключение банка к системе мониторинга качества СберСервиса для контроля уровня сервиса и качества обслуживания оборудования.

Справка

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания «Росгосстрах» (страхование), «Открытие Брокер» (брокерские услуги), Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие» (рынок пенсионных накоплений), АО «Балтийский лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-"), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, запуск и развертывание в регионах системы сбора биометрических данных, а также реализацию других передовых финтех-идей.

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