«Сбежавшая из дворца» Меган Маркл планирует податься в президенты США

Королевский биограф Том Бауэр заявил, что Меган Маркл собирается участвовать в президентской гонке на следующих выборах в США.

Герцогиня якобы обзаводится политическими знакомствами и связями с представителями демократической партии, пишет lady.mail.ru.

Но чтобы участвовать в гонке, Маркл надо справится с рядом проблем. Прежде всего, перестать резко реагировать на СМИ и научиться чаще давать комментарии и интервью.

Также ей необходимо научиться управлять стрессовыми ситуациями, собирать вокруг себя правильных людей и быть командным игроком. С последним могут возникнуть особенные проблемы — по слухам, о дворце у королевы Великобритании Меган отвратительно вела себя с прислугой, так что некоторые предпочли уволиться, чем работать с ней.

Напомним, что принц Гарри и Меган Маркл покинули Букингемский дворец в январе 2020 года. Сейчас пара ожидает второго ребенка.

Недавно они также дали скандальное интервью Опре Уинфри, где рассказали о проявлении расизма со стороны королевского двора: якобы там всерьез были обеспокоены, насколько темной будет кожа их сына.