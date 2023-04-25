25 апреля
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Жизнь

Сбитая поездом корова убила дедушку, справлявшего нужду на рельсах

В Индии корову сбил поезд, она отлетела и убила мужчину, справлявшего нужду на рельсах. Об этом сообщает Life со ссылкой на NDTV.

Коровы. Скот.
Коровы. Скот.
unsplash.com

Смертельный инцидент произошел в городе Алвар индийского штата Раджастан. Электропоезд сбил корову, которая вышла на железнодорожные пути.

Удар был такой силы, что животное разделило на две части. Одна из них отлетела на расстояние 30 м и упала на бывшего служащего железной дороги. Он в это время решил справить нужду на рельсы.

От удара пенсионер скончался на месте. Погибшим оказался 82-летний местный житель Шивдаял Шарма. Он был электриком на Индийских железных дорогах.

Ранее маленький мальчик ушел из дома и уснул в поле. Его всю ночь охраняла собака.

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