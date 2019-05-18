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Жизнь

Счетная палата даст рекомендации по улучшению питания в кремлевской столовой

Эксперты Счетной палаты составят план по улучшению качества питания в столовых Кремля, Госдумы, Совета Федерации.

Хлеб-соль
Хлеб-соль
ССО

Свои рекомендации аудитор передаст Управлению делами президента России, которое отвечает за оказание этих услуг, а также за поставку питания в медицинские учреждения, санатории и дома отдыха, объекты культуры, агропромышленные предприятия, пишет Коммерсантъ.

В планы Счетной палаты на ближайшие три года также входит составление планов по улучшению системы обеспечения россиян лекарствами, внедрению цифровых технологий в системе здравоохранения, повышению безопасности дорожного движения.

Сотрудники разработают рекомендации, которые должны позволить уменьшить число долгостроев, и помогут сформулировать рекомендации по управлению активами государства в сфере IТ.

Рекомендации — в докладе (.pdf) «Основные направления деятельности Счетной палаты на 2019−2021 годы».

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