Счетная палата назвала регионы России с самой грязной водой

Своеобразный антирейтинг был опубликован на сайте контрольного ведомства в рамках очередного отчета. Его лидером стала Свердловская область. Об этом говорится в материалах по итогам анализа мер по экологической реабилитации водных объектов за 2012−2020 годы.

«На протяжении последних десяти лет на Свердловскую область приходится наибольшее среди субъектов Российской Федерации количество случаев высокого и экстремально высокого уровня загрязнения», — говорится в материалах отчета.

Также в аудиторы выяснили, что экологическую реабилитацию водных объектов (ЭРВО) в регионе не проводили.

Вода. Водоем. СС0

В десятку субъектов РФ с «наибольшей долей проб воды поверхностных водоемов I категории, не соответствующих санитарноэпидемиологическим требованиям» на протяжении восьми лет входили Архангельская, Владимирская, Ленинградская, Новгородская области и Москва.

А в число десяти регионов с наибольшим количеством проб воды, не соответствующих гигиеническим нормативам, в различные годы входили Кировская, Кемеровская, Нижегородская, Пензенская области.

Родник «Вознесенский».

Кроме того, в отчете приведены данные Роспотребнадзора, в которых говорится о росте доли проб воды из водоемов I категории (питьевого и хозяйственно-бытового водопользования), не соответствующих санитарно-эпидемиологическим требованиям. С 21,9% в 2012 году, до 30,1% в 2020-м.

Отметим, что Алтайский край не фигурирует ни в одном из антирейтингов, обозначенных в материалах отчета.