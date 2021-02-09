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9 февраля -11°C
Жизнь

Счетная палата назвала регионы России с самой грязной водой

Своеобразный антирейтинг был опубликован на сайте контрольного ведомства в рамках очередного отчета. Его лидером стала Свердловская область. Об этом говорится в материалах по итогам анализа мер по экологической реабилитации водных объектов за 2012−2020 годы.

Вода. Ладонь. Отключение воды.
Вода. Ладонь. Отключение воды.
СС0

«На протяжении последних десяти лет на Свердловскую область приходится наибольшее среди субъектов Российской Федерации количество случаев высокого и экстремально высокого уровня загрязнения», — говорится в материалах отчета.

Также в аудиторы выяснили, что экологическую реабилитацию водных объектов (ЭРВО) в регионе не проводили.

Вода. Водоем.
Вода. Водоем.
СС0

В десятку субъектов РФ с «наибольшей долей проб воды поверхностных водоемов I категории, не соответствующих санитарноэпидемиологическим требованиям» на протяжении восьми лет входили Архангельская, Владимирская, Ленинградская, Новгородская области и Москва.

А в число десяти регионов с наибольшим количеством проб воды, не соответствующих гигиеническим нормативам, в различные годы входили Кировская, Кемеровская, Нижегородская, Пензенская области.

Родник &quot;Вознесенский&quot;.
Родник «Вознесенский».

Кроме того, в отчете приведены данные Роспотребнадзора, в которых говорится о росте доли проб воды из водоемов I категории (питьевого и хозяйственно-бытового водопользования), не соответствующих санитарно-эпидемиологическим требованиям. С 21,9% в 2012 году, до 30,1% в 2020-м.

Отметим, что Алтайский край не фигурирует ни в одном из антирейтингов, обозначенных в материалах отчета.

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