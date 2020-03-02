Считать грехи, а не калории: алтайский священник рассказал про Великий пост, семейные войны и показуху в Instagram

Алтайский священник Роман Неверов считает, что человек не попадет в ад, если в Великий пост съест кусочек колбасы. Но при этом не стоит и «распоясываться». Это не время для тоски и уныния, а возможность найти себя. В беседе c altapress.ru батюшка объяснил главные принципы церковной традиции.

Почему появились религиозные посты и в чем их смысл

— В церкви принято считать, что пост помогает людям работать над собой. Думаю, что духовная аскеза всегда существовала в религии. Может быть, первое время она не была нигде прописана, но верующие соблюдали определенные правила.

Понимание этого было даже в законе, который Бог дал Адаму и Еве, когда сказал, что нельзя есть плоды с древа познания добра и зла. В какой-то степени это можно назвать постом, потому что никаких других ограничений вообще не было и человек познавал себя сам. Хотя, конечно, научных подтверждений этому нет.

После вкушения плода и изгнания из рая аскеза была нужна для того, чтобы вернуться к Богу и искупить вину. Люди искали пути возвращения к вере и таким образом пришли к посту. Человеку необходимо осознание своей греховности, чтобы верно исправлять свои ошибки и испытать своего рода катарсис.

Молитва. Свечи. Церковь СС0

Важно, чтобы вектор жизни был направлен не на эгоистические желания, чтобы было понимание смысла существования. В принципе любой человек всегда должен об этом задумываться, пост же особенно настраивает на осмысленность и духовность.

В ранней Церкви существовал только 40-дневный Великий пост. Это не просто определенное время, в которое нужно ограничивать себя. Пост подготавливает верующих к самому главному празднику — Пасхе, позволяет сосредоточиться на духовной стороне жизни.

Как подготовиться к этому периоду

— Нужно провести анализ своих духовных и физических сил, поговорить с лечащим врачом, чтобы точно не навредить здоровью. Есть примеры, когда на почве поста происходят семейные войны. Всякий раз объясняю, что конфликты не несут никакой благодати.

Отношения. Пара. СС0

Важно входить в пост без страха, с верой в себя. Тем, кто вообще не знает церковной практики, советую обратиться к священнослужителю и проконсультироваться. Ведь бывает, что верующий начинает соблюдать пост сам, а через неделю понимает, что делал что-то не так.

В наше время можно найти массу информацию в интернете на различных православных сайтах, но важно выбирать проверенные источники. (foma.ru, pravoslavie.ru и другие).

Зачем нужно сознательно себя ограничивать

— Есть люди, у них с детства заложен культурный пласт, который несет человечество, они верно понимают целомудрие и аскетизм. К сожалению, это передается не всем. Не потому, что родители плохие, а в связи с тем, что дети что-то не восприняли.

Церковь — Богом поставленный в мире институт, который блюдет нравственную сторону человека. Как уже говорил, пост — одна из составляющих жизни, которая помогает разобраться в себе. Люди не хотят признавать свои ошибки, большая часть считает свои слабости сильными сторонами, все перевернулось с ног на голову.

Иерей Роман Неверов. Дмитрий Лямзин , altapress.ru

Пост открыто показывает, что это совершенно не так, ведь человек понимает, может ли он ненадолго отказаться от привычных вещей, хотя бы раз в неделю прийти в храм и вникнуть в святые слова покаяния, чтобы что-то в себе открыть.

Многие люди живут исключительно для себя, такой безумный эгоцентризм. Пост станет полезным опытом, подтолкнет к чему-то духовному. Это можно сравнить с тренажерным залом, когда человеку говорят, что нужно сделать, но он все равно не знает, к чему именно это приведет. Так и здесь: результат точно будет, но какой именно — зависит от каждого из нас.

Что нужно делать во время поста и какую пищу есть

— Обычно не употребляют скоромную пищу — мясо, молоко, рыбу и яйца. А все остальное можно. Многие удивляются, что, оказывается, и во время поста из привычных продуктов получается готовить вкусные блюда — супы, салаты, каши.

Пост. Овощи. Суп СС0

Погоня за постным меню тоже не совсем правильна, не нужно делать акцент только на еде. Нужно раскрывать себя с разных сторон. Кто-то думает, что во время поста нужно закрыться от мира и уйти в себя, но это глупости. Наоборот, нужно стремиться к общению и взаимопомощи.

Во время поста предлагается воздерживаться от супружеской близости. Но это возможно только по взаимному согласию и готовности обоих супругов, иначе односторонний пост может привести к разладу между людьми. В результате от такого воздержания пользы никому не будет.

Некоторые ставят себе установки: борются с определенными грехами или развивают какую-то добродетель, например помогают бедным. Пост многогранен, шаблона нет, все переживают разные чувства. Я знаю художника, который в этот период специально уезжал в глушь и творил. По его словам, получались одни из лучших картин.

Библия. Крест. Христианство СС0

Многие думают, что в пост нужно только ходить в храм, читать Библию и держать себя в строгости. Все гораздо шире. Бог не забирает радость жизни, те, кто считает так, заблуждаются. Я и на исповеди улыбаюсь и порой спрашиваю у людей, почему они такие грустные.

Что будет , если нарушить правила

— Ничего страшного в этом нет, можно дальше продолжать пост. При этом следует сходить на исповедь или просто помолиться дома. Бояться срывов также не стоит, нужно просто переключить внимание. Это ведь не гонка или соревнование, Богу важно наше внутреннее состояние, а не то, что мы съели или нет.

Огромное количество верующих из-за разных диагнозов просто не могут поститься. Но ведь пост — это не только еда, а способ заглянуть в себя. Многие перестают смотреть развлекательные шоу, посещать концерты или ходить в кафе. Не потому, что плохо, а потому, что отвлекает, ведь больше времени следует уделить своему внутреннему миру.

Мужчина плачет. Слезы СС0

Одна из моих прихожанок очень любит театр и на время Великого поста старалась себя ограничить. Позже признавалась, что и не думала, что это окажется так сложно.

Люди, которые постились в первый раз, переживают что-то восхитительное, говорю серьезно. А для тех, кто приближен к церкви, это уже давно стало обыденным явлением, они к традиции относятся спокойно.

Никогда не забуду свой первый пост, мне было 14 лет. Понимал, что в холодильнике есть колбаса, и знал, что нет ничего плохого в том, чтобы ее съесть, но ведь не рекомендуется, поэтому терпишь. В последнее время постное меню очень расширилось, можно открыть для себя целый мир.

Церковь. Храм. Иконостас СС0

Должен ли поститься каждый верующий

— Это неизбежно, ведь аскеза всегда присутствует в жизни православных людей. Все дело в том, что каждый ограничивает себя по-разному. Нельзя сказать, что постящиеся 40 дней хорошие, а остальные — нет.

При желании можно подойти к священнику и взять послабление в посту, если в этом есть необходимость.

Пост как способ похудеть

— Да, во время поста возможно похудеть, но это побочное явление, верующие об этом не задумываются. Вообще часто в этот период многие, наоборот, набирают вес. Например, кто-то хочет колбаску, а вместо нее ест кашу и добирает количеством.

Похудение. Вес. СС0

Нельзя заявить, что желание похудеть в этот период — грех. Однако не стоит смешивать смыслы, ведь диеты — это одно, а пост — совсем другое.

Посты в пост

— Есть какая-то детскость в желании рассказать всему миру о том, что соблюдаешь пост. Бывает, листаешь ленту в Instagram, а там одно хвастовство. Понятно, что это дело каждого, но после выставления жизни напоказ наступает опустошение. Пройдет немного времени, и пустоту снова придется чем-то заполнять. Пост может помочь поменять мировоззрение и найти себя.

Instagram CC0

О чем еще рассказал собеседник

Совет для тех, кто постится впервые — Не ожидать от себя слишком многого и быть готовым ко всему. Понимать, что при любом раскладе духовная жизнь только начинается, а Бог всегда находится рядом. Не нужно об этом забывать. Это пиар церкви? — Те, кто так рассуждает, смешивают понятия. У церкви есть миссионеры, которые всегда говорили о вере, это нельзя назвать пиаром. Любой важный церковный праздник — дань многовековым традициям, знания передают из поколения в поколение. Как выйти из поста — Многие на Пасху готовят немало еды, порой даже больше, чем на Новый год. Начинают переедать, от этого может пострадать здоровье. Начинать выходить из поста следует постепенно, сначала есть не слишком жирную пищу. Думаю, любой диетолог со мной согласится.

Что известно о Романе Неверове

Иерей Роман Неверов. Дмитрий Лямзин , altapress.ru

Родился 22 марта 1991 года в Бийске. Учился в обычной гимназии до пятого класса, затем — в православной. В 2013 году окончил Барнаульскую духовную семинарию. Настоятель храма в честь великомученика и победоносца Георгия, штатный клирик Никольского храма, помощник миссионерского отдела Барнаула, окормляющий священник краевого наркодиспансера. Женат, многодетный отец.