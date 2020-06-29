Сделано на совесть. Качество ремонта дорог Барнаула по нацпроекту подтверждено лабораторным контролем

Качество работ, проведенных в Барнауле в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», подтверждено лабораторным контролем, сообщили в городской администрации.

Отметим, что данный нацпроект реализуется в краевой столице уже четвертый год. В 2020 году в рамках национального проекта в городе запланированы работы на 42 участках, в том числе ремонт 38 объектов улично-дорожной сети. Также продолжается реконструкция улицы Попова, строительство дороги на улице Сиреневая между Взлетной и Балтийской, планируется приступить к реконструкции моста по ул. Мамонтова в с. Власиха и строительству дороги по проезду Северному Власихинскому.

На сегодняшний день на 2 объектах (дорога до садоводства «Флора» и дорога по улице Опытная Станция в селе Лебяжье) работы по ремонту завершены, а объекты введены в эксплуатацию.

Также в высокой степени готовности находятся еще пять объектов (три дороги в поселке Черницк, улица Молодежная в селе Бельмесево и дорога по улице Путиловской).

Еще на 17 объектах ремонт продолжается.

Качество дорожного ремонта подтверждено строительным контролем, который осуществляют специалисты испытательно-производственного центра «Стандарт». В том числе, проводят лабораторный контроль качества асфальтобетонной смеси и геодезический контроль выполненных работ.

Специализированная организация проводит физико-механические испытания свойств асфальтобетонной смеси, включая ее водонасыщение и уплотнение.

В мэрии подчеркивают, что в случае выявления несоответствия вышеуказанных показателей подрядные организации, выполняющие ремонт на том или ином объекте, исправляют их. Затем испытания проводятся повторно.

Так, в настоящее время бригада муниципального бюджетного учреждения «Автодорстрой» завершает капитальный ремонт на участке дороги по переулку Ядринцева в границах улиц Партизанской и Ползунова. Общая площадь капремонта по переулку Ядринцева в границах улиц Партизанской и Ползунова составила 4700 квадратных метров.

На участке выполнено фрезерование поврежденного слоя асфальта, сделано щебеночное основание, уложен нижний слой асфальтобетона, отрегулировано высотное положение 20 смотровых колодцев, а на локальных участках установлен бордюрный камень, отремонтированы тротуары вдоль детского сада № 30 до улицы Пролетарской, а также в границах улиц Анатолия и Никитина.

На прошлой неделе дорожники завершили укладку верхнего слоя асфальтобетона. На этой неделе бригада завершает работы в переулке Ядринцева по ремонту перекрестков и примыканий.

По словам начальника лаборатории ИПЦ «Стандарт» Романа Личаченко, замечания к качеству нижнего слоя асфальта по переулку Ядринцева отсутствуют.

«Результаты испытаний образцов из вырубок асфальтобетонной смеси нижнего слоя по показателям физико-механических свойств и водонасыщению соответствуют требованиям ГОСТ 9128−2013», — отмечает эксперт.

Также всем требованиям соответствуют коэффициент уплотнения и толщина слоя покрытия дорожной одежды.

В горадминистрации подчеркивают, что специалистами «Стандарта» также будут проведены лабораторные испытания и верхнего слоя асфальтобетона. Объект будет сдан в эксплуатацию только после подтверждения соответствия качества выполненных работ.

Важно отметить и то, что строительной лабораторией МБУ «Автодорстрой» также осуществляется лабораторный контроль на каждом этапе производства работ: от выпуска горячего асфальтобетона на заводе до испытания вырубок готового покрытия.

Результаты испытаний вырубок выравнивающего слоя из горячей пористой мелокозернистой асфальтобетонной смеси по улице Ядринцева установили, что все показатели — толщина, водонасыщение, коэффициент уплотнения — соответствуют всем требованиям.

Каждый слой асфальтобетона обеспечивается гарантийными обязательствами подрядчика сроком до пять лет: в пределах этого времени все ремонтные работы на выполненном участке осуществляются за его счет.