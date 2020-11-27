Сделай доброе дело, набери базу клиентов и увеличь прибыль: благотворительная Рождественская ярмарка мастеров в Барнауле

Декабрь — самый активный месяц в году из всех. Каждый житель города придумывает, ищет и покупает подарки для друзей и родных. А что принято дарить? В последнее время товары малого и частного бизнеса вытесняют продукты массового производства с рынка подарков. В вещах, над которыми трудится маленькая команда, больше тепла, уюта и искренности. У таких вещей есть душа и история, а не просто бирка с ценой. Поэтому у представителей малого и частного бизнеса есть шанс заявить о себе, набрать базу клиентов и увеличить прибыль до Нового года.

Но как найти площадку, где соберется много потенциальных покупателей, а за аренду помещения и информационное освещение не потребуют больших денег? Уже третий раз такой площадкой станет Рождественская ярмарка в Благотворительном магазине Charity Market. Он работает под началом фонда «Облака», который борется с нищетой и помогает одиноким матерям с детьми по всему Алтайскому краю.

Charity Market приглашает мастеров города поучаствовать в рождественской неделе на следующих условиях: Благотворительный магазин Charity Market предоставляет место для выкладки товаров в двух магазинах ( ул. Пролетарская , 56 и ул. Лазурная , 19) на безвозмездной основе. Наряду с продукцией , мастер может расположить в магазине свои визитные карточки , листовки и иные печатные рекламные материалы. Не менее 50% прибыли от продажи продукции мастера передается в Благотворительный фонд «Облака» для реализации реабилитационных программ для семей , оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Для каждого мастера предусмотрено информационное освещение его продукции во всех каналах коммуникации Charity Market с клиентами ( Instagram , ВКонтакте , Одноклассники , чат What’s App , Telegram-канал). В случае , если у мастера отсутствуют рекламные материалы продукции ( текст , фото , видео), их подготовит SMM-специалист магазина.

Благотворительная Рождественская ярмарка пройдет с 24 по 30 декабря. Подать заявку и предоставить продукцию для участия можно до 21 декабря включительно.

Благотворительная Рождественская ярмарка мастеров в Барнауле. Фото: архив благотворительного магазина Charity Market. Благотворительная Рождественская ярмарка мастеров в Барнауле. Фото: архив благотворительного магазина Charity Market. Благотворительная Рождественская ярмарка мастеров в Барнауле. Фото: архив благотворительного магазина Charity Market.

Телефон для подачи заявки: +7 (923) 755-73-32 (Анастасия, менеджер по развитию Charity Market)

Instagram: @charitymarket22/