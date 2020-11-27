Сделай доброе дело, набери базу клиентов и увеличь прибыль: благотворительная Рождественская ярмарка мастеров в Барнауле

Но как найти площадку, где соберется много потенциальных покупателей, а за аренду помещения и информационное освещение не потребуют больших денег? Уже третий раз такой площадкой станет Рождественская ярмарка в Благотворительном магазине Charity Market. Он работает под началом фонда «Облака», который борется с нищетой и помогает одиноким матерям с детьми по всему Алтайскому краю.
- Благотворительный магазин Charity Market предоставляет место для выкладки товаров в двух магазинах (ул. Пролетарская, 56 и ул. Лазурная, 19) на безвозмездной основе.
- Наряду с продукцией, мастер может расположить в магазине свои визитные карточки, листовки и иные печатные рекламные материалы.
- Не менее 50% прибыли от продажи продукции мастера передается в Благотворительный фонд «Облака» для реализации реабилитационных программ для семей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.
- Для каждого мастера предусмотрено информационное освещение его продукции во всех каналах коммуникации Charity Market с клиентами (Instagram, ВКонтакте, Одноклассники, чат What’s App, Telegram-канал). В случае, если у мастера отсутствуют рекламные материалы продукции (текст, фото, видео), их подготовит SMM-специалист магазина.
Благотворительная Рождественская ярмарка пройдет с 24 по 30 декабря. Подать заявку и предоставить продукцию для участия можно до 21 декабря включительно.
Телефон для подачи заявки: +7 (923) 755-73-32 (Анастасия, менеджер по развитию Charity Market)
Instagram: @charitymarket22/