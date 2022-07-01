1 июля
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Жизнь

Сделай свою жизнь ярче — выбирай спорт!

Именно под таким лозунгом 30 июня прошло торжественное открытие новой волейбольной площадки в лесопарковой зоне микрорайона «АБ» города Бийска. По этому случаю была организована праздничная линейка с выступлениями юных спортсменов.

Открытие новой волейбольной площадки
Открытие новой волейбольной площадки
Фото: пресс-служба компании "Аникс"

Открытие новой зоны развернуло горизонт для новых спортивных возможностей как для профессиональных спортсменов, так и для любителей спорта. Волейболисты, гимнасты и даже джамперы уже оценили новую площадку.

Реализация проекта стала возможной, благодаря инициативной группе предпринимателей города. Большой вклад в строительство внес Торговый двор «Аникс», а также ООО «ПКФ» Отделстрой", ЗАО «Источник Плюс», ООО «Саблайн Сервис Алтай».

Евгений Полетаев,
представитель главного инвестора проекта Торгового двора «Аникс», директор ООО «Аникс-Капитал» отметил:

— После того, как в лесопарковой зоне была обустроена освещенная лыжероллерная трасса, это место стало местом притяжения для всех жителей города. Поэтому ТД «Аникс» с радостью инвестирует в развитие городского леса. Новым проектом мы поддержали традиции, ведь прежде на этом месте уже была спортивная площадка, утраченная в 90-е. Волейбольная площадка — это объект первой очереди, но в ближайшее время начнётся строительство баскетбольной площадки, которая будет реализована уже этим летом, — отметил .

Евгений Паздников,
заместитель главы города:

— Открывая эту площадку, мы продолжаем тенденцию возрождения спортивных зон нашего города. Мы знаем, что эта площадка будет пользоваться большим спросом, ведь это вложение в наше будущее — в наших детей. Спасибо инвесторам и меценатам, которые реализовали данный объект. Надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество!

Поздравляем с открытием нового, гостеприимного места в нашем городе, которое уже радует и, искренне верим, будет впредь радовать спортсменов и горожан. До встречи на волейбольной площадке! Делайте свою жизнь ярче — выбирайте спорт!

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