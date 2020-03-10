Сделайте мне «Вау!»

Маркетинг в последнее время, особенно с развитием интернета и социальных сетей, стал одним из ключевых компонентов успеха любой компании, твердости ее позиций на рынке. И все потому, что люди делают покупки и получают услуги совсем не так, как пару лет назад. Меняя свои потребности, они заставляют компании меняться и подстраиваться под новые запросы. «Самая мощная реклама сегодня — это правда», — сказал легендарный американский маркетолог Уильям Бернбах. И с ним трудно не согласиться.

Удивительные открытия

К сожалению, руководители многих российских компаний считают маркетинговые технологии никчемными, малопонятными и, следовательно, неэффективными. Они стараются не тратить деньги на исследования рынков и понимание потребителей. «Я лучше знаю своих клиентов, чем любой маркетинг», — говорят они. Это весьма распространенная ошибка, которая рано или поздно приводит владельца компании к такому вопросу: «Почему мой продукт нравится только мне, но не клиентам?»

К счастью, есть и другие компании, где предприниматели понимают глубинное значение маркетинга, но, к сожалению, не имеют для его использования достаточно средств и просто вынуждены экономить.

Как для первых, так и для вторых в Барнауле в рамках программы поддержки развития предпринимательства появилось молодое, дерзкое и талантливое агентство Student Branding Agency.

Агентство отличается от сотен других тем, что ориентировано на предоставление комплексных маркетинговых услуг на льготных условиях, за счет компенсации части затрат — в рассрочку или бесплатно на конкурсной основе. Услуги могут быть совершенно разные — дизайн упаковки, создание сайта, брендинг, настройка таргетированной рекламы и ряд других маркетинговых позиций.

Создание сайта компании для Российского рынка мирового производителя костюмов индивидуальной защиты. Student Branding Agency

Необычная программа стартовала в 2020 году при поддержке фонда развития маркетинга и дизайна. Основатели проекта и приглашенные эксперты имеют стаж в сфере маркетинга около 10 лет и качественное профессиональное портфолио.

Первыми клиентами Student Branding Agency уже стали крупные и хорошо известные в Алтайском крае предприятия: «Центр занятости населения», «МагисБизнес», «СЭЛФ». Также ребята сотрудничают с небольшими, но хорошо зарекомендовавшими себя компаниями малого и среднего бизнеса, таким как «Трамони», AveoBio, «ГейнцАгроПром».

Вячеслав Колеватов,

руководитель Student Branding Agency:

— Мы видим, что у бизнеса по-прежнему сохраняется высокая потребность в маркетинговых услугах. Однако многим предпринимателям не подходит качество услуг и цены, которые предлагает местный рынок. Совет — попробовать поработать с нами. Кроме того, мы заинтересованы в том, чтобы малый бизнес выходил на новые рынки и активно использовал направление продающего маркетинга, осознавал его ценность для развития.

С примерами уже реализованных проектов и проектов, над которыми постоянно ведется работа, можно познакомиться на сайте www.studentbranding.ru. Но мы решили уточнить у Вячеслава, в чем именно заключается социальная направленность их агентства.

Student Branding Agency Student Branding Agency Student Branding Agency Student Branding Agency Student Branding Agency

Вячеслав Колеватов,

руководитель Student Branding Agency:

— Все очень просто. Одна из составных целей проекта — популяризация и развитие предпринимательства в Барнауле и Алтайском крае. В том числе подготовка кадров по специальности «маркетинг и реклама». Чтобы ее достичь, мы привлекаем к сотрудничеству студентов ведущих вузов нашего региона. Они могут пройти у нас практику и принять участие в работе над реальными бизнес-задачами.

Студенческие свежие идеи, молодежные подходы к сложным темам, социальная активность ребят — это то, чего зачастую не хватает работающим маркетологам. «Сделайте мне «Вау!» — говорит основатель «Мария-Ра» Александр Ракшин. Но дело в том, что «Вау!» редко у кого получается. Может быть, надо дать дорогу молодым?

Вячеслав Колеватов рассказывает, что за время стажировки в агентстве студенты попробуют себя в запуске собственных проектов и управлении ими, познакомятся с бизнес-процессами на действующих предприятиях, с ведущими специалистами в области маркетинга. А по итогам практики получат первые кейсы в свое портфолио и возможность устроиться на работу.

Брендинг и разработка рекламной компании для сети «Рыба.Рис». Student Branding Agency

Чтобы поучаствовать в программе поддержки бизнеса (а также узнать о других мерах поддержки), необходимо написать письмо на почту: info.fpm@bk.ru или позвонить по телефону 8−902−143−90−66.

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Student Branding Agency Телефон по всем вопросам: 8 (3852) 69 32 35 Сайт агентства: www.studentbranding.ru Общая почта для предложений: info.fpm@bk.ru Адрес главного офиса: Барнаул, пр-т Социалистический, 59

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