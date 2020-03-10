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Сделайте мне «Вау!»

В Барнауле предприниматели и крупные компании уже сегодня могут получить эффективный маркетинг на льготных условиях

Маркетинг в последнее время, особенно с развитием интернета и социальных сетей, стал одним из ключевых компонентов успеха любой компании, твердости ее позиций на рынке. И все потому, что люди делают покупки и получают услуги совсем не так, как пару лет назад. Меняя свои потребности, они заставляют компании меняться и подстраиваться под новые запросы. «Самая мощная реклама сегодня — это правда», — сказал легендарный американский маркетолог Уильям Бернбах. И с ним трудно не согласиться.

Разработка рекламной компании для выхода на новый рынок.
Разработка рекламной компании для выхода на новый рынок.
Student Branding Agency

Удивительные открытия

К сожалению, руководители многих российских компаний считают маркетинговые технологии никчемными, малопонятными и, следовательно, неэффективными. Они стараются не тратить деньги на исследования рынков и понимание потребителей. «Я лучше знаю своих клиентов, чем любой маркетинг», — говорят они. Это весьма распространенная ошибка, которая рано или поздно приводит владельца компании к такому вопросу: «Почему мой продукт нравится только мне, но не клиентам?»

К счастью, есть и другие компании, где предприниматели понимают глубинное значение маркетинга, но, к сожалению, не имеют для его использования достаточно средств и просто вынуждены экономить.

Как для первых, так и для вторых в Барнауле в рамках программы поддержки развития предпринимательства появилось молодое, дерзкое и талантливое агентство Student Branding Agency.

Агентство отличается от сотен других тем, что ориентировано на предоставление комплексных маркетинговых услуг на льготных условиях, за счет компенсации части затрат — в рассрочку или бесплатно на конкурсной основе. Услуги могут быть совершенно разные — дизайн упаковки, создание сайта, брендинг, настройка таргетированной рекламы и ряд других маркетинговых позиций.

Создание сайта компании для Российского рынка мирового производителя костюмов индивидуальной защиты.
Создание сайта компании для Российского рынка мирового производителя костюмов индивидуальной защиты.
Student Branding Agency

Необычная программа стартовала в 2020 году при поддержке фонда развития маркетинга и дизайна. Основатели проекта и приглашенные эксперты имеют стаж в сфере маркетинга около 10 лет и качественное профессиональное портфолио.

Первыми клиентами Student Branding Agency уже стали крупные и хорошо известные в Алтайском крае предприятия: «Центр занятости населения», «МагисБизнес», «СЭЛФ». Также ребята сотрудничают с небольшими, но хорошо зарекомендовавшими себя компаниями малого и среднего бизнеса, таким как «Трамони», AveoBio, «ГейнцАгроПром».

Вячеслав Колеватов,
руководитель Student Branding Agency:

— Мы видим, что у бизнеса по-прежнему сохраняется высокая потребность в маркетинговых услугах. Однако многим предпринимателям не подходит качество услуг и цены, которые предлагает местный рынок. Совет — попробовать поработать с нами. Кроме того, мы заинтересованы в том, чтобы малый бизнес выходил на новые рынки и активно использовал направление продающего маркетинга, осознавал его ценность для развития.

С примерами уже реализованных проектов и проектов, над которыми постоянно ведется работа, можно познакомиться на сайте www.studentbranding.ru. Но мы решили уточнить у Вячеслава, в чем именно заключается социальная направленность их агентства.

Student Branding Agency
Student Branding Agency
Student Branding Agency
Student Branding Agency
Student Branding Agency

Вячеслав Колеватов,
руководитель Student Branding Agency:

— Все очень просто. Одна из составных целей проекта — популяризация и развитие предпринимательства в Барнауле и Алтайском крае. В том числе подготовка кадров по специальности «маркетинг и реклама». Чтобы ее достичь, мы привлекаем к сотрудничеству студентов ведущих вузов нашего региона. Они могут пройти у нас практику и принять участие в работе над реальными бизнес-задачами.

Студенческие свежие идеи, молодежные подходы к сложным темам, социальная активность ребят — это то, чего зачастую не хватает работающим маркетологам. «Сделайте мне «Вау!» — говорит основатель «Мария-Ра» Александр Ракшин. Но дело в том, что «Вау!» редко у кого получается. Может быть, надо дать дорогу молодым?

Вячеслав Колеватов рассказывает, что за время стажировки в агентстве студенты попробуют себя в запуске собственных проектов и управлении ими, познакомятся с бизнес-процессами на действующих предприятиях, с ведущими специалистами в области маркетинга. А по итогам практики получат первые кейсы в свое портфолио и возможность устроиться на работу.

Брендинг и разработка рекламной компании для сети &quot;Рыба.Рис&quot;.
Брендинг и разработка рекламной компании для сети «Рыба.Рис».
Student Branding Agency

Чтобы поучаствовать в программе поддержки бизнеса (а также узнать о других мерах поддержки), необходимо написать письмо на почту: info.fpm@bk.ru или позвонить по телефону 8−902−143−90−66.

Получи бесплатную консультацию по маркетингу!

Student Branding Agency

Телефон по всем вопросам: 8 (3852) 69 32 35

Сайт агентства: www.studentbranding.ru

Общая почта для предложений: info.fpm@bk.ru

Адрес главного офиса: Барнаул, пр-т Социалистический, 59

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