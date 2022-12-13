Массовых уличных гуляний в Алтайском крае в основном никто не собирается проводить, рассказала министр культуры региона Елена Безрукова во время пресс-конференции. Но некоторые развлечения останутся.

Прежде всего все новогодние программы для детей останутся нетронутыми. Объем событий тот же, что и в 2019 году.

«Определенная сдержанность — это дань времени. Но для детей мы должны обеспечить возможность выдохнуть и отдохнуть на новогодних праздниках», — говорит Елена Безрукова.

В ситуации со взрослыми — все немного по-другому.

Елена Безрукова,

министр культуры Алтайского края:

В ряде случаев делали, а теперь не делаем отдельные развлекательные программы, похожие на капустники, для взрослых. Если есть постановки — то это спектакли, более серьезные жанры, даже если они легкие.

Елена Безрукова. II Всероссийский фестиваль театров кукол «Зазеркалье». Анна Зайкова.

Что же касается гуляний на улице — это компетенция муниципалитетов, отметила министр.

«От народных гуляний преимущественно отказываются, — говорит Елена Безрукова. — Активности: покататься с горок и на коньках, чтобы можно было сводить куда-то детей подвигаться, сохраняются. Даже украшение города отрабатывают тем, что приобрели в прошлые годы, чтобы на это направление не направлять лишние расходы».

Муниципалитеты оформляют праздничные локации, строят горки, ставят елки и заливают катки. О том, где будут такие новогодние городки в Барнауле altapress.ru рассказывал здесь.

Какие культурные события ждут Алтайский край в этом новогоднем сезоне и в следующем году читайте на altapress.ru 14 декабря.