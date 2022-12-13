13 декабря
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Жизнь

«Сдержанность — дань времени». Министр культуры рассказала, почему в Алтайском крае отказываются от новогодних гуляний

Массовых уличных гуляний в Алтайском крае в основном никто не собирается проводить, рассказала министр культуры региона Елена Безрукова во время пресс-конференции. Но некоторые развлечения останутся.

Демонтаж новогодней елки в Барнауле.
Демонтаж новогодней елки в Барнауле.
Дарья Беркетова.

Прежде всего все новогодние программы для детей останутся нетронутыми. Объем событий тот же, что и в 2019 году.

«Определенная сдержанность — это дань времени. Но для детей мы должны обеспечить возможность выдохнуть и отдохнуть на новогодних праздниках», — говорит Елена Безрукова.

В ситуации со взрослыми — все немного по-другому.

Елена Безрукова,
министр культуры Алтайского края:

В ряде случаев делали, а теперь не делаем отдельные развлекательные программы, похожие на капустники, для взрослых. Если есть постановки — то это спектакли, более серьезные жанры, даже если они легкие.

Елена Безрукова. II Всероссийский фестиваль театров кукол «Зазеркалье».
Елена Безрукова. II Всероссийский фестиваль театров кукол «Зазеркалье».
Анна Зайкова.

Что же касается гуляний на улице — это компетенция муниципалитетов, отметила министр.

«От народных гуляний преимущественно отказываются, — говорит Елена Безрукова. — Активности: покататься с горок и на коньках, чтобы можно было сводить куда-то детей подвигаться, сохраняются. Даже украшение города отрабатывают тем, что приобрели в прошлые годы, чтобы на это направление не направлять лишние расходы».

Муниципалитеты оформляют праздничные локации, строят горки, ставят елки и заливают катки. О том, где будут такие новогодние городки в Барнауле altapress.ru рассказывал здесь.

Какие культурные события ждут Алтайский край в этом новогоднем сезоне и в следующем году читайте на altapress.ru 14 декабря.

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