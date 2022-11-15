Стало известно, где в Барнауле установят новогодние елки и сколько их будет

В Барнауле на празднование 2023 года установят три елки: на площади Мира, в поселке Южном и на ул. Мало-Тобольской, пишет amic.ru.

28 декабря в Барнауле на площади Сахарова открылась краевая новогодняя елка.

На пл. Сахарова в этом году елки не будет. Администрация Барнаула решила не перекрывать площадь из-за сложной дорожной ситуации в городе.

Елка на Мало-Тобольской

Судя по госзакупкам, основной праздник проведут на Барнаульском Арбате. Горки появятся на ул. Мало-Тобольской, работать они будут с 8:00 до 22:00. Также там установят светодиодные прожекторы, бахрому, банты и гирлянды.

Новогоднее дерево также будет: на площадке смонтируют шестиметровую ель, которую украсят 70 шарами, гирляндой, звездой и таймером.

Вокруг соорудят ледяное ограждение. Кроме того, скульпторы вырежут из снега и льда 2,5 метровые фигуры в виде символики Нового года.

Стартовая цена контракта составит 5,5 млн рублей. Все объекты установят до 23 декабря 2022 года, а демонтируют до 17 февраля 2023 года.

Снежный городок на площади Мира

Следующая праздничная локация будет на пл. Мира — ул. Георгия Исакова, 213. На площадке поставят 12-метрову елку, которую соорудят из 315 веток и украсят 234 новогодними шарами.

В снежном городке появится световой потолок из гирлянд, которые подвесят между столбами. Подрядчик сделает иллюминацию городка и елки, установит светодиодные прожекторы, отремонтирует виньетки в Ленинском районе города.

Барнаул. Новый год 2020. barnaul.org. Барнаул. Новый год 2020. barnaul.org. Барнаул. Новый год 2020. barnaul.org.

Освещать площадку будут светодиодные фигуры: маленький и большой олени, карета с игрушками, большая и малая ель, снеговик, ель со звездой.

Кроме того, там установят световую арку. Дети смогут прокатиться на горках. Основной станет деревянная платформа высотой один метр.

Ель в поселке Южный

Что касается Южного, то там установят 12-метровую новогоднюю ель с украшениями за 1,5 млн рублей и освещением за 855 тысяч рублей, отмечает ИА «Банкфакс». 862 тыс. рублей потратят на елочный каркас, а за 657 тыс. рублей закупят новогодние шары (200 штук), колокольчики (200) и звезды (143).

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