15 ноября
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Жизнь

Стало известно, где в Барнауле установят новогодние елки и сколько их будет

В Барнауле на празднование 2023 года установят три елки: на площади Мира, в поселке Южном и на ул. Мало-Тобольской, пишет amic.ru.

28 декабря в Барнауле на площади Сахарова открылась краевая новогодняя елка.
28 декабря в Барнауле на площади Сахарова открылась краевая новогодняя елка.
Анна Зайкова. "Алтапресс"

На пл. Сахарова в этом году елки не будет. Администрация Барнаула решила не перекрывать площадь из-за сложной дорожной ситуации в городе.

Елка на Мало-Тобольской

Судя по госзакупкам, основной праздник проведут на Барнаульском Арбате. Горки появятся на ул. Мало-Тобольской, работать они будут с 8:00 до 22:00. Также там установят светодиодные прожекторы, бахрому, банты и гирлянды.

Новогоднее дерево также будет: на площадке смонтируют шестиметровую ель, которую украсят 70 шарами, гирляндой, звездой и таймером.

Вокруг соорудят ледяное ограждение. Кроме того, скульпторы вырежут из снега и льда 2,5 метровые фигуры в виде символики Нового года.

Стартовая цена контракта составит 5,5 млн рублей. Все объекты установят до 23 декабря 2022 года, а демонтируют до 17 февраля 2023 года.

Снежный городок на площади Мира

Следующая праздничная локация будет на пл. Мира — ул. Георгия Исакова, 213. На площадке поставят 12-метрову елку, которую соорудят из 315 веток и украсят 234 новогодними шарами.

В снежном городке появится световой потолок из гирлянд, которые подвесят между столбами. Подрядчик сделает иллюминацию городка и елки, установит светодиодные прожекторы, отремонтирует виньетки в Ленинском районе города.

Барнаул. Новый год 2020.
Барнаул. Новый год 2020.
barnaul.org.
Барнаул. Новый год 2020.
Барнаул. Новый год 2020.
barnaul.org.
Барнаул. Новый год 2020.
Барнаул. Новый год 2020.
barnaul.org.

Освещать площадку будут светодиодные фигуры: маленький и большой олени, карета с игрушками, большая и малая ель, снеговик, ель со звездой.

Кроме того, там установят световую арку. Дети смогут прокатиться на горках. Основной станет деревянная платформа высотой один метр.

Ель в поселке Южный

Что касается Южного, то там установят 12-метровую новогоднюю ель с украшениями за 1,5 млн рублей и освещением за 855 тысяч рублей, отмечает ИА «Банкфакс». 862 тыс. рублей потратят на елочный каркас, а за 657 тыс. рублей закупят новогодние шары (200 штук), колокольчики (200) и звезды (143).

Ранее мы рассказывали, как Барнаул встретит 2023 год.

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