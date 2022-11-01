В кругу семьи и без салюта. Как Барнаул встретит Новый год-2023

Геополитическая обстановка вносит свои коррективы в празднование Нового года. В отличие от других регионов, в Барнауле праздничные мероприятия не отменили. Однако власти внесли существенные изменения. Какие — в материале altapress.ru.

Площадь Сахарова не перекроют

Традиционно в Барнауле встречали Новый год на площади Сахарова — однако в этом году ее перекрывать не будут.

Такое решение приняли из-за осложнения дорожной ситуации, связанной с перекрытием путепровода на проспекте Ленина.

«По проспекту Социалистическому от Димитрова до Молодежной за сутки проходит порядка 23 тыс. автомобилей. При перекрытии этого участка транспортный поток перераспределится на другие, не менее загруженные магистрали, что приведет к увеличению транспортных задержек», — отметил председатель городского комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Иван Гармат.

О новом месте проведения пока не сообщают. Предлагают сместить мероприятия в парки, на районные площадки.

Новогодняя елка в Барнауле на площади Сахарова. Евгения Родочинская

Отказ от фейерверков

Также городские власти отказались от праздничного фейерверка.

Что станет с главной городской елкой

Неизвестно, будут ли устанавливать главную красавицу торжества или же от нее откажутся.

Власти планируют рассмотреть несколько возможных площадок, а также их технические возможности. После этого примут окончательное решение.

Новогодняя елка в Барнауле на площади Сахарова. Евгения Родочинская

Праздник пройдет по-домашнему

Глава Барнаула Вячеслав Франк сделал акцент на том, что праздник следует провести дома — в кругу семьи и близких.

Потому массовые уличные мероприятия в городе проводить не будут.

«Новый год — это семейный праздник, и для тех, кто сейчас находится в разлуке со своими близкими. Важно сейчас морально их поддержать. Поэтому, считаю, будет уместным отказаться от массовых увеселительных мероприятий в такое непростое время», — отметила председатель Барнаульской городской Думы Галина Буевич.

Попкорн. Елка. Новый год. СС0

Как украсят город к Новому году

Тем не менее без новогодних украшений Барнаул точно не останется. Председатель комитета по строительству, архитектуре и развитию города Антон Воробьев рассказал, как подготовят городу к празднику.

В этом году оформление будет в сказочном стиле. Также в нем отразят грядущий Год педагога и наставника.

Улицы Барнаула украсят световыми фигурами, скульптурами, баннерами, светодиодными гирляндами. Всего планируют задействовать более 100 рекламных конструкций разных форматов, включая электронные экраны. Особое внимание уделят украшению въездных магистралей, площадей, парков, центральных улиц, торговых центров.

Инвентаризацию всех праздничных конструкций проведут до 1 декабря. Закончат с оформлением Барнаула к 15 декабря.

Новогодняя елка в Барнауле на площади Сахарова. Евгения Родочинская

Елки для детей

Новогодние праздники для детей останутся без изменений.

Планируют, что Губернаторские елки в театре драмы посетят около 4 тыс. учащихся и порядка 35 тыс. — учреждения культуры города. Все ученики начальной школы получат сладкие подарки.

Новогодние елки в школах и детских садах начнутся с 20 декабря.

Для детей с особенностями развития и детей из многодетных малообеспеченных семей праздник проведут во Дворце культуры. Также особое внимание уделят семьям мобилизованных граждан.