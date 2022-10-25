Стало известно, как украсят Барнаул к Новому году

Изменится формат подготовки и проведения новогодних мероприятий, заявил глава Барнаула Вячеслав Франк. Вопрос об установке главной городской новогодней ели пока остается открытым.
Новые элементы и оборудование закупаться не будут. Массовых уличных гуляний также не предвидится. Фейерверки — не планируются.
Главный акцент формата праздника — семейный круг, в окружении близких.
Но улицы Барнаула украсят световыми фигурами, скульптурами, баннерами, светодиодными гирляндами. В праздничном оформлении планируется задействовать почти на 100 рекламных конструкций разных форматов, включая электронные экраны.
Новогоднее оформление города должно быть готово к 15 декабря.
Елка желаний
Около 4 тыс. учащихся посетят губернаторские елки в театре драмы, порядка 35 тыс. — учреждения культуры города.
Все учащиеся начальных классов получат новогодние подарки.
С 20 декабря в школах начнутся новогодние утренники.
Ранее сообщалось, что площадь Сахарова в Барнауле не перекроют на новогодних праздниках. За сутки по пр. Социалистическому от ул. Димитрова до ул. Молодежной проходят порядка 23 тыс. автомобилей.
Перекрытие участка вызовет серьезные заторы на дорогах.