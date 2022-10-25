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Жизнь

Стало известно, как украсят Барнаул к Новому году

Геополитическая обстановка внесла свои коррективы в празднование Нового года в российских населенных пунктах, Барнауле, в частности.

Новогодняя елка в Барнауле на площади Сахарова.
Новогодняя елка в Барнауле на площади Сахарова.
Евгения Родочинская

Изменится формат подготовки и проведения новогодних мероприятий, заявил глава Барнаула Вячеслав Франк. Вопрос об установке главной городской новогодней ели пока остается открытым.

Новые элементы и оборудование закупаться не будут. Массовых уличных гуляний также не предвидится. Фейерверки — не планируются.

Главный акцент формата праздника — семейный круг, в окружении близких.

Но улицы Барнаула украсят световыми фигурами, скульптурами, баннерами, светодиодными гирляндами. В праздничном оформлении планируется задействовать почти на 100 рекламных конструкций разных форматов, включая электронные экраны.

Новогоднее оформление города должно быть готово к 15 декабря.

Елка желаний

Около 4 тыс. учащихся посетят губернаторские елки в театре драмы, порядка 35 тыс. — учреждения культуры города.

Все учащиеся начальных классов получат новогодние подарки.

С 20 декабря в школах начнутся новогодние утренники.

Ранее сообщалось, что площадь Сахарова в Барнауле не перекроют на новогодних праздниках. За сутки по пр. Социалистическому от ул. Димитрова до ул. Молодежной проходят порядка 23 тыс. автомобилей.

Перекрытие участка вызовет серьезные заторы на дорогах.

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