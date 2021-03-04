Сдохни или умри. Жители барнаульской Власихи рассказали о ежедневном квесте на выживание

Жители барнаульского села Власиха жалуются на завалы снега, через которые нужно пробираться, чтобы попасть домой. При этом нужно выжить после встречи с бродячими собаками.

«Пройди квест в с. Власиха: иди по дороге и не упади, а потом будь не укушен собаками, стайкой-другой. И если имеется горная подготовка, то только ты сможешь пройти по не чищеным тропинкам на тротуарах. Бонус — прийти домой целым и невидимым», — с горькой иронией пишут в соцсетях местные жители.

По их словам, еще 2 марта в администрацию подали заявку на уборку территории, а техника все еще не приехала.

В комментариях посоветовали «скинуться по 200 рублей, нанять трактор и почистить», а «не ждать халявы от администрации».

«Лопаты в руки — каждый кузнец своего счастья», «Да сейчас везде так, не только во Власихе, чего ныть-то?» — отреагировали барнаульцы.

В Барнауле же 4 марта на уборку дорог «Автодорстрой» отправил 79 единиц техники, 99 дворников и 39 грузчиков.