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Жизнь

Сечин рассказал о причинах обвала рынка нефти

Кризис на рынке нефти обусловлен снижением спроса из-за коронавируса, а также политическими и санкционными факторами, сообщил глава «Роснефти» Игорь Сечин, пишут «Известия».

Добыча нефти.
Добыча нефти.
открытые источники (CC0)

Он отметил, что пандемия привела к сокращению нужды в топливе — транспорт стал работать меньше, многие страны отказались от авиасообщения. Однако добыча нефти продолжается, на этом фоне возникает ее переизбыток.

«С моей точки зрения, коронавирус — действительно серьезная проблема, которую надо учитывать при балансировке рынка. Но здесь также не надо драматизировать эти вещи», — сказал Сечин в эфире телеканала «Россия 24», заявив, что в Китае уже идет снижение числа заболевших COVID-19.

Среди политических аспектов кризиса Сечин назвал грядущие выборы президента США и возможную смену лидера Саудовской Аравии. Кроме того, ударом по рынку стал и фактор санкций.

Глава «Роснефти» выразил уверенность, что рынок откорректируется,

Напомним, стоимость нефти вследствие распада договоренностей между странами ОПЕК+ радикально уменьшилась 9 марта — с $45 до $30.

Эту дату назвали «черным понедельником», пишет «Росбалт». Потом стоимость сырья потеряла еще 30%. Вслед за нефтью обесценился российский рубль.

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