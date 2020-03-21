Сечин рассказал о причинах обвала рынка нефти

Он отметил, что пандемия привела к сокращению нужды в топливе — транспорт стал работать меньше, многие страны отказались от авиасообщения. Однако добыча нефти продолжается, на этом фоне возникает ее переизбыток.
«С моей точки зрения, коронавирус — действительно серьезная проблема, которую надо учитывать при балансировке рынка. Но здесь также не надо драматизировать эти вещи», — сказал Сечин в эфире телеканала «Россия 24», заявив, что в Китае уже идет снижение числа заболевших COVID-19.
Среди политических аспектов кризиса Сечин назвал грядущие выборы президента США и возможную смену лидера Саудовской Аравии. Кроме того, ударом по рынку стал и фактор санкций.
Глава «Роснефти» выразил уверенность, что рынок откорректируется,
Напомним, стоимость нефти вследствие распада договоренностей между странами ОПЕК+ радикально уменьшилась 9 марта — с $45 до $30.
Эту дату назвали «черным понедельником», пишет «Росбалт». Потом стоимость сырья потеряла еще 30%. Вслед за нефтью обесценился российский рубль.