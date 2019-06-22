Сегодня началась война: как Барнаул пережил 1941 год

22 июня 1941 года разделило жизнь всех жителей страны на «до» и «после»: началась Великая Отечественная война, и привычному укладу пришел конец. Рассказываем, как изменилась жизнь в Барнауле, и как город провел 1941 год.

В Барнауле 1941 год начался с аномально теплой погоды: в первые дни января потеплело до +2 градусов. В городе прошел дождь, который потом сменился снежной бурей.

В остальном жизнь в провинциальном городе шла своим чередом. В феврале на первенстве Томской железной дороги команда хоккеистов барнаульского «Локомотива» заняла первое место. В марте начался подъем воды в Барнаулке: жители города опасались, что затопит рынок и Пушкинскую улицу. В мае в Барнаул пришли первые плоты начавшегося на Оби сплава леса.

Обь в районе Речного вокзала в Барнауле. 21 апреля 2017. Анна Зайкова , altapress.ru

В конце весны 1941 года в Барнауле состоялось открытие Нагорного парка культуры и отдыха. На концерте пели и танцевали артисты московской эстрады. Летом в парке выступил ансамбль семиреченских казаков.

О войне барнаульцы услышали по радио. 22 июня люди получили газеты, в которых ни слова не было о войне: там писали о борьбе с сорняками, соцсоревнованиях и т.д.

Барнаул узнал о нападении Германии на СССР из радиообращения Молотова. В этот день в драмтеатре отменили объявленный спектакль «Испанцы».

Радио. CC0

27 июня на городских предприятиях ввели обязательные сверхурочные работы от 1 до 3-х часов в день, отменили очередные и дополнительные отпуска.

Уже 30 июня в Барнаул прибыли первые эшелоны с эвакуированными. В основном это были пожилые люди и дети. Их пристанищем стала Горбольница.

19 июля в Нагорном парке — большое гуляние: танцы продолжались до 2 часов ночи.

Лестница в Нагорный парк. Туристический кластер. СС0

В конце июля при сельхозтехникуме организовали месячные курсы для женщин, изъявивших желание заменить мужчин, ушедших на фронт. На Барнаульском отделении железной дороги 177 жен транспортников учились на курсах токарей, товарных кассиров, телеграфистов, весовщиков. Хлебокомбинат принимал на работу женщин вместо мужчин, ушедших на фронт.

В Барнаул прибыли первые эшелоны с оборудованием демонтированных заводов Москвы и Украины. Был издан Указ Президиума Верховного Совета СССР «О переселении немцев, проживающих в районах Поволжья». Алтай стал одним из крупнейших районов расселения депортированных немцев.

АлтГТУ им. И.И. Ползунова вошел в рейтинг 100 лучших российских вузов. архив АлтГТУ им. И.И. Ползунова

Осенью в Барнауле ввели обязательную трудовую повинность на строительстве жилых домов, бараков и других видов жилья. На всех предприятиях Барнаула началось всеобщее военное обучение.

В ноябре учительский институт из Барнаула перевели в город Камень: здание освободили под госпиталь. 7 ноября в городе прошла праздничная демонстрация: в колонне было 80 тысяч человек.

В декабре в город эвакуировали Запорожский политехнический институт им. Чубаря. На его базе создали Барнаульский машиностроительный институт — сейчас это АлтГТУ.

По материалам altapress.ru, основанным на составленной историками «Летописи Барнаула»