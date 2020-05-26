Сегодня отметят День российского предпринимательства

Антон Слободчиков,
директор НО «Алтайский фонд МСП»:
Друзья! Сегодня День российского предпринимательства. Профессиональный праздник людей, которые делают бизнес, строят новую экономическую реальность, создают рабочие места, предлагают новые технологии и превращают, порой, сумасшедшие идеи в прорывные проекты.
Наши предприниматели всегда среди тех, кто находится в авангарде общества. Они принимают активное участие в жизни края через все общественные институты, помогают детским домам и благотворительным организациям, содействуют развитию спорта и культуры.
Эти поздравления с Днем российского предпринимательства для вас:
Антон Слободчиков:
Павел Нестеров:
Дмитрий Иванов:
Евгения Буглакова:
Олег Махнаков:
Наталья Гордейчик:
Юрий Фриц:
Яника Тутенева:
#мойбизнес22