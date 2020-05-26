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Малый бизнес
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Сегодня отметят День российского предпринимательства

Антон Слободчиков.
Антон Слободчиков.
Анна Зайкова

Антон Слободчиков,
директор НО «Алтайский фонд МСП»:

Друзья! Сегодня День российского предпринимательства. Профессиональный праздник людей, которые делают бизнес, строят новую экономическую реальность, создают рабочие места, предлагают новые технологии и превращают, порой, сумасшедшие идеи в прорывные проекты.

Наши предприниматели всегда среди тех, кто находится в авангарде общества. Они принимают активное участие в жизни края через все общественные институты, помогают детским домам и благотворительным организациям, содействуют развитию спорта и культуры.

Эти поздравления с Днем российского предпринимательства для вас:

Антон Слободчиков:

Павел Нестеров:

Дмитрий Иванов:

Евгения Буглакова:

Олег Махнаков:

Наталья Гордейчик:

Юрий Фриц:

Яника Тутенева:

#мойбизнес22

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