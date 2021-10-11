11 октября
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Жизнь

Сэкономили. Власти купили много новой техники для расчистки Алтайского края от снега

Алтайские власти за счет экономии средств при проведении закупок смогли купить больше дорожной техники к зиме, чем это планировалось, рассказал заместитель министра транспорта Валерий Никитюк.

Снегоуборочная техника.
Снегоуборочная техника.
mintrans22.ru

Всего на покупку дорожной техники в крае выделено 300 млн рублей. Уже куплено 60 машин: четыре комбинированные дорожные машины, 27 средних грейдеров и 19 тракторов с навесным оборудованием для зимнего содержания дорог.

Техника отправилась в 49 районов.

На сэкономленные на торгах средства купят еще 10 единиц техники.

«У нас снежные зимы, поэтому приобретенная техника сыграет в зимний период важную роль в уборке снега на дорогах местного значения», — подчеркнул Никитюк.

Всего в этом году с учетом денег из федерального бюджета на обновление технической базы направили 1,1 млрд рублей, из которых 600 млн рублей — на технику в ДСУ и в муниципалитеты, еще 300 млн рублей — на плановое обновление автопарка дорожно-строительных управлений и 200 млн рублей выделено из федерального бюджета в рамках программы социально-экономического развития Алтайского края.

Всего на эти средства купят 136 единиц техники.

Какой будет зима в Алтайском крае

Грядущая зима в Алтайском крае может отметиться заметными отклонениями от привычных для наших широт температур.

Последний месяц осени, судя по предварительному прогнозу, в Алтайском крае отметится заметным теплом, а вот старт календарной зимы на Алтае обещает нетипичные даже для декабря холода, особенно в северных районах края.

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