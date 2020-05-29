Секс-маскарад: немецкие публичные дома нашли способ обезопасить клиентов от коронавируса

«Секс-профсоюз» предложил снять запрет на деятельность публичных домов — наравне с массажными салонами, ресторанами, музеями и салонами красоты, работники которых уже приступили к работе.
Чтобы обезопасить посетителей, сотрудники публичных домов обязались выполнять требования к санитарным нормам.
Для этого было предложено ограничить количество работников до 10 человек в небольших заведениях и чуть больше в более крупных. Также предложено разрешить встречи с клиентами в частных квартирах и домах, сообщает «Газета.ru».
Кроме того, работники секс-индустрии обязуются носить маски и дезинфицировать рабочие помещения.
Представители Федеральной ассоциации секс-работников Германии отметили, что нельзя дискредитировать целую индустрию, тем более что в публичных домах всегда были «высокие стандарты гигиены», пишет News.ru.