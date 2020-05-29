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29 мая
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Жизнь

Секс-маскарад: немецкие публичные дома нашли способ обезопасить клиентов от коронавируса

Сотрудники публичных домов в Германии сообщили, что готовы вернутся к работе и оказывать клиентам свои услуги.

Секс. Нижнее белье.
Секс. Нижнее белье.
СС0.

«Секс-профсоюз» предложил снять запрет на деятельность публичных домов — наравне с массажными салонами, ресторанами, музеями и салонами красоты, работники которых уже приступили к работе.

Чтобы обезопасить посетителей, сотрудники публичных домов обязались выполнять требования к санитарным нормам.

Для этого было предложено ограничить количество работников до 10 человек в небольших заведениях и чуть больше в более крупных. Также предложено разрешить встречи с клиентами в частных квартирах и домах, сообщает «Газета.ru».

Кроме того, работники секс-индустрии обязуются носить маски и дезинфицировать рабочие помещения.

Представители Федеральной ассоциации секс-работников Германии отметили, что нельзя дискредитировать целую индустрию, тем более что в публичных домах всегда были «высокие стандарты гигиены», пишет News.ru.

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