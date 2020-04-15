Секс-шоп и магазин самогонных аппаратов накажут за нарушение самоизоляции

В правительстве Новосибирской области рассказали итоги рейдов по выявлению «нарушителей санитарно-эпидемиологического благополучия населения в период распространения коронавируса».

Один из ярких примеров — супружеская пара, которая вернулась из Санкт-Петербурга и, отказавшись сидеть дома, сбежала с целью вернуться обратно в северную столицу. Их задержали, супругам грозит штраф от 15 до 40 тыс. рублей, а также принудительное помещение в обсерватор.

В ходе проверок предприятий и организаций обнаружили работающую сауну, в которой были семь посетителей.

«Гости заведения веселились, распивали спиртные напитки, пользовались общей парилкой и бассейном, подвергая опасности друг друга в период распространения коронавируса», — отметили в правительстве региона.

Еще один предприниматель осуществлял свою деятельность в кафе «Мишутка»: посетителям продавали шашлыки, выпечку и лимонад. Также под руку попалось кафе «Уйгурская кухня», где продавали манты и чай. Деятельность кафе приостановили на 25 суток.

На 50 тыс. рублей оштрафовали закусочную «Пивная академия», где посетители распивали напитки.

Проверяюшие прошлись и по торговым центрам. Выявили отделы по продаже материалов для маникюра, разливной парфюмерии, ломбард и не только.