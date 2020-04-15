Секс-шоп и магазин самогонных аппаратов накажут за нарушение самоизоляции

Один из ярких примеров — супружеская пара, которая вернулась из Санкт-Петербурга и, отказавшись сидеть дома, сбежала с целью вернуться обратно в северную столицу. Их задержали, супругам грозит штраф от 15 до 40 тыс. рублей, а также принудительное помещение в обсерватор.
В ходе проверок предприятий и организаций обнаружили работающую сауну, в которой были семь посетителей.
«Гости заведения веселились, распивали спиртные напитки, пользовались общей парилкой и бассейном, подвергая опасности друг друга в период распространения коронавируса», — отметили в правительстве региона.
Еще один предприниматель осуществлял свою деятельность в кафе «Мишутка»: посетителям продавали шашлыки, выпечку и лимонад. Также под руку попалось кафе «Уйгурская кухня», где продавали манты и чай. Деятельность кафе приостановили на 25 суток.
На 50 тыс. рублей оштрафовали закусочную «Пивная академия», где посетители распивали напитки.
Проверяюшие прошлись и по торговым центрам. Выявили отделы по продаже материалов для маникюра, разливной парфюмерии, ломбард и не только.
«Вели свою деятельность рыболовный магазин, магазины по продаже интим-товаров и самогонных аппаратов и прочие. Информация по незаконно работающим индивидуальным предпринимателям и торговым центрам передана в правоохранительные органы», — подчеркнули власти области.