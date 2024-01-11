11 января
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Жизнь

Сексолог назвал необычную позу для ленивого, но страстного секса

Эксперт по сексу Несс Купер назвал позу для максимального удовольствия при минимальных физических усилиях. Об этом пишет Metro.

Секс.
Секс.
unsplah.com

Купер рассказал, что поза для ленивого, но страстного секса называется «лучшее место в зале». Мужчина должен сесть на стул и откинуться назад, а девушка нужно сесть к нему на колени, повернувшись спиной. При этом молодой человек должен поставить ступни на цыпочки и плотно свести ноги.

Эта поза позволит партерам получить яркий оргазм, а усилия будут минимальны. Также позиция поможет обеспечить дополнительную стимуляцию гениталий.

Ранее сообщалось, что сексолог назвала неожиданный фетиш, который набирает популярность.

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