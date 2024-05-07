7 мая
  • Хлеба и зрелищ
  • Лучший алтайский товар
  • Культпоход
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

Сексолог назвала способ усилить страсть в постели

Сексолог Лоуренс Сигел заявила, что секс без проникновения помогает партнерам усилить страсть и получить новые эмоции. Об этом пишет HuffPost.

Специалист рассказал, что секс без проникновения путают с прелюдией. Однако разница в том, что прелюдия — это разогрев перед проникновением, а внешний секс не обязательно заканчивается традиционным половым актом.

Чтобы секс без проникновения был ярким, следует не спешить снимать одежду. Для стимуляции можно использовать руки, язык, игрушки для взрослых, а также имитировать половой акт или заниматься взаимной мастурбацией.

Подобный опыт хорошо скажется на интимной жизни партнеров и усилит страсть между ними.

Ранее сообщалось, что психолог назвал идеальную частоту занятий сексом для счастливых отношений.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Все события
Прозвучат хиты «The Beatles»
«Галерейник» на свежем воздухе
«Песни Победы» в стиле джаз
Что будет на фестивале «Гаражка»
Арт-фестиваль «Сказ Дикий» на Алтае
Присоединяйтесь
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость