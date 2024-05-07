Сексолог назвала способ усилить страсть в постели

Сексолог Лоуренс Сигел заявила, что секс без проникновения помогает партнерам усилить страсть и получить новые эмоции. Об этом пишет HuffPost.

Специалист рассказал, что секс без проникновения путают с прелюдией. Однако разница в том, что прелюдия — это разогрев перед проникновением, а внешний секс не обязательно заканчивается традиционным половым актом.

Чтобы секс без проникновения был ярким, следует не спешить снимать одежду. Для стимуляции можно использовать руки, язык, игрушки для взрослых, а также имитировать половой акт или заниматься взаимной мастурбацией.

Подобный опыт хорошо скажется на интимной жизни партнеров и усилит страсть между ними.

Ранее сообщалось, что психолог назвал идеальную частоту занятий сексом для счастливых отношений.

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