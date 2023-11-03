5 ноября
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Жизнь

Сексолог рассказала о правильных подходов к половому воспитанию подростков

Врач-сексолог поделилась методами полового воспитания в школе, передает Lenta.ru.

Презервативы.
Презервативы.
открытые источники (CC0)

В первую очередь в школе должны быть обучающие видеоматериалы, с которыми подростки смогут ознакомиться самостоятельно.

Отмечается, что часто специалисты на уроках были недостаточно подготовлены. От этого подростки начинали смеяться и не получали новую информацию в полной мере.

Поэтому важно преподносить информацию в виде видеопрограмм. Ученик должен чувствовать себя в безопасности и смотреть образовательные программы дома, а не под смешки одноклассников.

При этом не стоит забывать о мнении родителей.

Ранее сообщалось, что психолог рассказал, как паре избежать скуки в сексе.

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