Сексолог рассказала о правильных подходов к половому воспитанию подростков

В первую очередь в школе должны быть обучающие видеоматериалы, с которыми подростки смогут ознакомиться самостоятельно.

Отмечается, что часто специалисты на уроках были недостаточно подготовлены. От этого подростки начинали смеяться и не получали новую информацию в полной мере.

Поэтому важно преподносить информацию в виде видеопрограмм. Ученик должен чувствовать себя в безопасности и смотреть образовательные программы дома, а не под смешки одноклассников.

При этом не стоит забывать о мнении родителей.

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