Комплекс «для занятий сексом» у Кремля попал в список самых выдающихся мест в мире

Московский парк «Зарядье» стал единственным российским объектом, попавшим в список самых выдающихся мест мира — World’s Greatest Places 2018 — по версии американского журнала Time .

Не так давно парк, расположенный неподалеку от Кремля, прославился тем, что в нем зафиксировали увеличение количества занятий сексом посетителями, о чем сообщал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, писало агентство городских новостей «Москва».

Тем не менее парк «Зарядье» вошел в список выдающихся мест мира не за массовый секс.

Time отметил наличие в «Зарядье» концертного зала, ледяной пещеры и «свободно нависающего над Москвой-рекой моста в форме бумеранга». По данным журнала, с момента открытия — в сентябре 2017 года — парк посетили порядка 10 млн человек.

«Большие общественные парки были главной чертой советских городов, центральные, но также величественные и официальные — совсем не как Зарядье, первый крупный общественный парк в Москве за 50 лет», — пишет издание (цитата по РИА Новости).

Московский парк номинирован на премию влиятельного архитектурного онлайн-журнала Dezeen, церемония вручения которой состоится в Лондоне 27 ноября, пишет polit.ru.

«Зарядье» проектировало американское архитектурное бюро Diller Scofidio+Renfro <в свое время создало парк Хай-Лайн на Манхэттене>.

Видеозаписи секса

«У нас в „Зарядье“ сейчас наблюдается небывалое количество случаев занятия людьми сексом в парке. Есть видеозаписи этого», — говорил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

«Можно взять очень серьезную литературу, написанную очень серьезными учеными, про город, там есть признаки здоровой городской среды. То, что город дает возможность свободно, безопасно и комфортно себя чувствовать, это и есть любовь города к людям», — приводит слова Кузнецова «Интерфакс».