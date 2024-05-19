«Сектор Газа» в столице мира. Как барнаульцы охрипли на неделю после одного концерта в 1998-м

Весна 1998 года — пора рока и «сельского панка» в Барнауле. В «Муке» тогда выступали «Неаппетитные Облака», а во Дворце Спорта собрались поклонники группы «Сектор Газа». Altapress.ru вспоминает, как Юрий Хой приезжал в «столицу мира».

Тот концерт прошел во Дворце Спорта 26 апреля.

Зрители организовали себе забаву: забегали на сцену и кидались к артистам. Естественно, их ловили охранники и посылали в полет «ласточкой». Толпа была довольна и ловила пролетающих смельчаков.

Группе разрешили выступить в ДК только при условии, что артисты не произнесут со цены ни одного нецензурного выражения. Материться в тот вечер, действительно, никто не стал.

«Сектор газа» в Барнауле. Андрей Гаврилов / vk.com

Песни на концерте не пели, а орали. По крайней мере, так пишут барнаульцы, которые стояли в первых рядах. Вот некоторые их воспоминания:

«Брат специально из Горного приезжал на концерт. Орали песни почти возле сцены. Его потом охрана вывела почти на последней песни за то что закурил сигарету прям в зале».

«Был с корешем возле сцены, охрипли на неделю».

«Лютый был концерт! Сидели с пацанами прям на трибунах — в верхнем ряду. Еще хорошо запомнил, как в припеве песни про Снегурочку после слов «ты подарки нам принес» Юра направлял микрофон в зал, и вся толпа дружно ревела продолжение».

«Сектор газа» в Барнауле. Андрей Гаврилов / vk.com

Самое важное - в нашем Telegram-канале