Феномен Стаса Михайлова: 15 фактов о самом одиозном певце российского шоу-бизнеса

На нашей эстраде, пожалуй, нет больше ни одного человека, о котором существовали бы столь диаметрально противоположные мнения. В музыке прост, в стихах незамысловат. Не слишком молод, не больно красив. Не голосист, как соловей. Такой, каких вроде бы много. А он один. Номер один. Имя Стаса Михайлова, которому 27 апреля исполнится 55 лет, на афише - стопроцентная гарантия аншлага. В чём же феномен любимца публики?

1. 0тец Стаса Михайлова возил президента Гвинеи. Певец родился 27 апреля 1969 гола в Сочи в семье военного лётчика и медсестры. Отец Стаса постоянно находился в рабочих командировках (Вьетнам, Лаос), выполнял важные

государственные задания, а в 60-х годах даже возил президента Гвинеи, который прибыл в СССР брать пример построения социалистического общества.

2. Старший брат был главным авторитетом. Валерий старше Стаса на семь лет и стал для него настоящим гидом во взрослую жизнь. Именно он объяснил Стасу законы, по которым жил полукриминальный Сочи, научил выбивать своё место пол солнцем и показал приёмы рукопашного боя. А драться приходилось много, чтобы поддерживать авторитет у местных ребят.



3. Первый концерт дал в пять лет. Стас с малых лет искал способ выразить свои лучшие сценические качества и нашёл благодарную публику среди соседей во дворе. Ои брал разделочную дочку вместо гитары, выходил во двор, становился на перевернутый тазик и затягивал душевные "блатные" песни про Мурку или Красотку Зину. Соседи из числа поклонников этого жанра даже давали начинающей звезде на мороженое. Родители же недоумевали, откуда у мальчика вкус к "блатняку", если в их доме он никогда не звучал.

Стас Михайлов. CCO

4. Певец не знает нотной грамоты. Увидев стремление сына к сцене, мама решила отдать юное дарование в музыкальную школу. Однако семилетнему Стасу классическое музыкальное образование было не по душе. Школу он бросил после второго урока. На гитаре его научил играть старший брат. "Мне нужно было чем-то удивлять девчонок - всё ведь делается ради женского внимания, - вспоминает певец. - Брат аккорды показывал и за три месяца я научился".

5. Свою группу Михайлов создал в 14 лет. Первым официальным выступлением Стаса стало исполнение песни из военного репертуара на школьном концерте, посвящённом Дню Победы. Некоторое время Стас вынашивал идею создания собственного ансамбля, и в старших классах любимец барышень создал свою музыкальную группу, с которой выступал на дискотеках и покорял девичьи сердца.

6. Был главным школьным Каэановой. По словам приятелей певца, рядом с ним любому парню в делах амурных рассчитывать было не на что - девушки всё равно предпочитали Стаса.



7. Пытался стать лётчиком. Несмотря на большие успехи, певец понимал, что профессиональным музыкантом ему не стать. В музыкальное учебное заведение поступать было бесполезно: без знания нотной грамоты туда пе принимают, да и родители требовали нормальной, серьёзной профессии. Вот и пришлось Михайлову пойти по стопам отца и старшего брата: поступил в Минское училище гражданской авиации. Но окончить его он так и не смог.

8. Зарабатывал азартными играми. После армии Михайлов окунулся в жизнь курортного Сочи и начал искать способ заработать лёгких денег. Он устроился на работу в казино и даже разработал собственную схему выигрыша на игровых автоматах. Такую жизнь он вёл около полугода.

Стас Михайлов. CCO

9. Тяжело пережил потерю брата. Беззаботная жизнь Стаса Михайлова изменилась, когд Валерий, ставший, как и отец, лётчиком, разбился во время выполнения задания. "В один лень я из мальчика превратился в мужчину, - говорит певец. - Весь мой мир поменялся. Пропало плечо, на которое всегда можно было опереться, я остался один. Материально было очень тяжело, поскольку сразу после этой трагедии отец ушёл с работы". Михайлов написал четыре песни в память о своём брате: "Вертолёт", "Я скажу с небес", "Брату", "Он очень тебя любил".



10. Соперничество с Лепсом началось в Сочи. Михайлов ходил по ресторанам и предлагал свой репертуар. Получив несколько отказов, он обосновался в одной из крупнейших гостиниц курорта. В 1992 юлу в Сочи было две звезды - главный голос гостиницы "Жемчужина" Стас Михайлов и Григорий Лепс из гостиницы "Лазурная". Именно в то время произошло их знакомство и началось негласное соперничество. Однако конкуренция была недолгой, поскольку в том же году Лепс уехал в Москву.



11. На свой первый концерт продал... 40 билетов. Решившись дать сольное представление в Сочи, Михайлов не ожидал такого провала. В местном концертном зале сидели всего 40 человек. Это сейчас же организаторы его концертов привозят с собой раскладные стулья, потому что билетов па всех желающих не хватает. После такого фиаско певец больше не мог оставаться в родном городе и уехал покорять столицу.

Стас Михайлов. Пресс-служба канала "Россия 1".

12. В столице Михайлова никто не хотел слушать. "В Москве тогда только зарождалась клубная жизнь. Я пытался найти работу. Тупо открывал телефонный справочник, искал в нем названия ресторанов и развозил в них кассеты с записями своих песен. Их тут же выкидывали. Жить мне было негде и не на что", - вспоминал артист. После безуспешных скитаний по ресторанам в 1994 году Михайлов прошёл прослушивание в Театре эстрады и в течение следующих пяти лет работал там. От голода спасали рыбные паштеты от родителей. Гонорары в театре платили мизерные, поэтому Михайлов всё время находился в состоянии хронического недоедания.

13. Раскрутиться помогли питерские бизнесмены. Во время гастролей театра в 1997 году Стас получил предложение от бизнесменов из северной столицы России начать сольную карьеру и уцепился за эту возможность двумя руками. Стас переехал в Санкт-Петербург и целыми сутками не покидал студию. Логичным завершением этих усилий стал первый студийный альбом под названием "Свеча". С новым альбомом он начал ездить по местным клубам, и именно тогда у него появились первые верные поклонники за пределами родного Сочи.

Стас Михайлов. Пресс-служба канала "Россия 1".

14. Славу принесла песня "Без тебя". Решив, что выступления в клубах не имеют перспектив, Стас начал самостоятельно строить свою карьеру. Он ездил по небольшим городам России, давая концерты в местных Домах культуры. Накануне выступлений он ставил в центре горола магнитолу, включал на полную громкость свои песни и таким образом привлекал людей, чтобы те пришли к нему на концерт.

Параллельно с концертами Михаилов продолжает писать новые песни, и в 2002 году выходит его второй альбом "Посвящение", а в 2004 году - альбом "Позывные на любовь", с которым Стас обретает огромное число поклонников и начинает гастролировать по России. В этом же году выходит первый клип исполнителя. А в 2005 году Стае Михайлов появился на "Радио Шансон", и с этого момента его карьера стремительно пошла вверх. Все радиостанции крутили суперхит певца "Без тебя", получая шквал восторженных откликов и звонков радиослушателей.

15. Обрёл счастье только с третьей женой. На одном из своих выступлений в 1996 году Стас повстречал землячку Инну Горб. Она стала идеальной женой артиста: терпеливо сносила все лишения, помогала мужу в организации выступлении, даже пыталась писать стихи к его песням. В 2003 году у пары родился сын Никита, но к этому времени певец уже решил строить карьеру в Москве. Он оставил жену и ребёнка в родном Сочи и уехал в столицу. Второй женой певца стала сестра певицы Валерии. Наталья Зотова стала его бэк-вокалисткой и по совместительству гражданской женой. Но и в этом союзе певец не обрёл душевного счастья. Когда Наталья была на восьмом месяце беременности, Стас порвал с ней отношения и отправился искать новую музу.

С нынешней женой - Инной - познакомился в ресторане. В то время она была супругой известного футболиста Андрея Канчельскиса, однако буквально через пару месяцев после знакомства переехала к певцу. В 2012 голу в замке в предместье Парижа они сыграли шикарную свадьбу.