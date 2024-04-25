Феномен Стаса Михайлова: 15 фактов о самом одиозном певце российского шоу-бизнеса

1. 0тец Стаса Михайлова возил президента Гвинеи. Певец родился 27 апреля 1969 гола в Сочи в семье военного лётчика и медсестры. Отец Стаса постоянно находился в рабочих командировках (Вьетнам, Лаос), выполнял важные
государственные задания, а в 60-х годах даже возил президента Гвинеи, который прибыл в СССР брать пример построения социалистического общества.
2. Старший брат был главным авторитетом. Валерий старше Стаса на семь лет и стал для него настоящим гидом во взрослую жизнь. Именно он объяснил Стасу законы, по которым жил полукриминальный Сочи, научил выбивать своё место пол солнцем и показал приёмы рукопашного боя. А драться приходилось много, чтобы поддерживать авторитет у местных ребят.
3. Первый концерт дал в пять лет. Стас с малых лет искал способ выразить свои лучшие сценические качества и нашёл благодарную публику среди соседей во дворе. Ои брал разделочную дочку вместо гитары, выходил во двор, становился на перевернутый тазик и затягивал душевные "блатные" песни про Мурку или Красотку Зину. Соседи из числа поклонников этого жанра даже давали начинающей звезде на мороженое. Родители же недоумевали, откуда у мальчика вкус к "блатняку", если в их доме он никогда не звучал.
4. Певец не знает нотной грамоты. Увидев стремление сына к сцене, мама решила отдать юное дарование в музыкальную школу. Однако семилетнему Стасу классическое музыкальное образование было не по душе. Школу он бросил после второго урока. На гитаре его научил играть старший брат. "Мне нужно было чем-то удивлять девчонок - всё ведь делается ради женского внимания, - вспоминает певец. - Брат аккорды показывал и за три месяца я научился".
5. Свою группу Михайлов создал в 14 лет. Первым официальным выступлением Стаса стало исполнение песни из военного репертуара на школьном концерте, посвящённом Дню Победы. Некоторое время Стас вынашивал идею создания собственного ансамбля, и в старших классах любимец барышень создал свою музыкальную группу, с которой выступал на дискотеках и покорял девичьи сердца.
6. Был главным школьным Каэановой. По словам приятелей певца, рядом с ним любому парню в делах амурных рассчитывать было не на что - девушки всё равно предпочитали Стаса.
7. Пытался стать лётчиком. Несмотря на большие успехи, певец понимал, что профессиональным музыкантом ему не стать. В музыкальное учебное заведение поступать было бесполезно: без знания нотной грамоты туда пе принимают, да и родители требовали нормальной, серьёзной профессии. Вот и пришлось Михайлову пойти по стопам отца и старшего брата: поступил в Минское училище гражданской авиации. Но окончить его он так и не смог.
8. Зарабатывал азартными играми. После армии Михайлов окунулся в жизнь курортного Сочи и начал искать способ заработать лёгких денег. Он устроился на работу в казино и даже разработал собственную схему выигрыша на игровых автоматах. Такую жизнь он вёл около полугода.
9. Тяжело пережил потерю брата. Беззаботная жизнь Стаса Михайлова изменилась, когд Валерий, ставший, как и отец, лётчиком, разбился во время выполнения задания. "В один лень я из мальчика превратился в мужчину, - говорит певец. - Весь мой мир поменялся. Пропало плечо, на которое всегда можно было опереться, я остался один. Материально было очень тяжело, поскольку сразу после этой трагедии отец ушёл с работы". Михайлов написал четыре песни в память о своём брате: "Вертолёт", "Я скажу с небес", "Брату", "Он очень тебя любил".
10. Соперничество с Лепсом началось в Сочи. Михайлов ходил по ресторанам и предлагал свой репертуар. Получив несколько отказов, он обосновался в одной из крупнейших гостиниц курорта. В 1992 юлу в Сочи было две звезды - главный голос гостиницы "Жемчужина" Стас Михайлов и Григорий Лепс из гостиницы "Лазурная". Именно в то время произошло их знакомство и началось негласное соперничество. Однако конкуренция была недолгой, поскольку в том же году Лепс уехал в Москву.
11. На свой первый концерт продал... 40 билетов. Решившись дать сольное представление в Сочи, Михайлов не ожидал такого провала. В местном концертном зале сидели всего 40 человек. Это сейчас же организаторы его концертов привозят с собой раскладные стулья, потому что билетов па всех желающих не хватает. После такого фиаско певец больше не мог оставаться в родном городе и уехал покорять столицу.
12. В столице Михайлова никто не хотел слушать. "В Москве тогда только зарождалась клубная жизнь. Я пытался найти работу. Тупо открывал телефонный справочник, искал в нем названия ресторанов и развозил в них кассеты с записями своих песен. Их тут же выкидывали. Жить мне было негде и не на что", - вспоминал артист. После безуспешных скитаний по ресторанам в 1994 году Михайлов прошёл прослушивание в Театре эстрады и в течение следующих пяти лет работал там. От голода спасали рыбные паштеты от родителей. Гонорары в театре платили мизерные, поэтому Михайлов всё время находился в состоянии хронического недоедания.
13. Раскрутиться помогли питерские бизнесмены. Во время гастролей театра в 1997 году Стас получил предложение от бизнесменов из северной столицы России начать сольную карьеру и уцепился за эту возможность двумя руками. Стас переехал в Санкт-Петербург и целыми сутками не покидал студию. Логичным завершением этих усилий стал первый студийный альбом под названием "Свеча". С новым альбомом он начал ездить по местным клубам, и именно тогда у него появились первые верные поклонники за пределами родного Сочи.
14. Славу принесла песня "Без тебя". Решив, что выступления в клубах не имеют перспектив, Стас начал самостоятельно строить свою карьеру. Он ездил по небольшим городам России, давая концерты в местных Домах культуры. Накануне выступлений он ставил в центре горола магнитолу, включал на полную громкость свои песни и таким образом привлекал людей, чтобы те пришли к нему на концерт.
Параллельно с концертами Михаилов продолжает писать новые песни, и в 2002 году выходит его второй альбом "Посвящение", а в 2004 году - альбом "Позывные на любовь", с которым Стас обретает огромное число поклонников и начинает гастролировать по России. В этом же году выходит первый клип исполнителя. А в 2005 году Стае Михайлов появился на "Радио Шансон", и с этого момента его карьера стремительно пошла вверх. Все радиостанции крутили суперхит певца "Без тебя", получая шквал восторженных откликов и звонков радиослушателей.
15. Обрёл счастье только с третьей женой. На одном из своих выступлений в 1996 году Стас повстречал землячку Инну Горб. Она стала идеальной женой артиста: терпеливо сносила все лишения, помогала мужу в организации выступлении, даже пыталась писать стихи к его песням. В 2003 году у пары родился сын Никита, но к этому времени певец уже решил строить карьеру в Москве. Он оставил жену и ребёнка в родном Сочи и уехал в столицу. Второй женой певца стала сестра певицы Валерии. Наталья Зотова стала его бэк-вокалисткой и по совместительству гражданской женой. Но и в этом союзе певец не обрёл душевного счастья. Когда Наталья была на восьмом месяце беременности, Стас порвал с ней отношения и отправился искать новую музу.
С нынешней женой - Инной - познакомился в ресторане. В то время она была супругой известного футболиста Андрея Канчельскиса, однако буквально через пару месяцев после знакомства переехала к певцу. В 2012 голу в замке в предместье Парижа они сыграли шикарную свадьбу.