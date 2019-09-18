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18 сентября
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Жизнь

Селфи спасло жизнь молодой девушки из Ирландии

В Ирландии 28-летнюю девушку спасли от внутримозгового кровоизлияния благодаря сделанному селфи, пишут РИА Новости со ссылкой на The Irish Sun.

Селфи.
Селфи.
Открытые источники в интернете

Жительницу Ирландии Стефани Фарнан без сознания обнаружил отец. Врачи выяснили, что у нее началось кровоизлияние в мозг.

Чтобы спасти девушку, было важно знать, когда именно она упала в обморок. Препарат, который необходим в таких случаях, можно принимать только спустя определенное время после приступа.

Точное время, когда Стефани упала без сознания, удалось выяснить с помощью селфи. Девушка сделала фотографию на свой телефон за 14 минут до прихода отца.

Врачи и сама девушка посчитали это большой удачей. Теперь ей предстоит операция.

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