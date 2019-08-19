Как сделать селфи всем на зависть или 5 правил хорошего снимка

19 августа весь мир празднует День фотографии. Отметить праздник можно хорошим селфи. Как сделать снимок красивым и удачным — читайте в материале altapress.ru.

5 правил хорошего селфи

Свет

Какие бы атрибуты для съемок на фронтальную камеру не появились: вспышки, лампы — лучше всего фотографироваться при дневном естественном освещении.

В идеале источник света должен располагался перед вами, выше линии глаз. Однако с яркостью важно не переборщить. На открытом солнце лучше фотографироваться в утренние и вечерние часы. Днем же закрываться тонкой занавеской, чтобы рассеять лучи. Так линии лица будут более мягкими и плавным.

Качество

Зачастую, если у вас плохая камера, фотографию не спасет ни освещение, ни интересная локация. Поэтому, если вы знаете, что ваша фронтальная камера имеет недостаточное количество пикселей, делайте снимки на переднюю, этим трюком пользуются даже супермодели. Для удобства можете поставить таймер.

Селфи. Открытые источники в интернете

Фон

Постарайтесь найти необычную локацию для съемки. Позади вас может быть что угодно: красивый интерьер, витрина магазина или ярмарка. Также за спиной может разворачиваться действие — попросите друга помочь с удачным снимком.

Однако, стоит помнить, что в этом компоненте важно не перегибать. Фон должен гармонировать с вашим внешним видом. Если локация пестрая и изобилующая деталями — оденьтесь поскромнее.

Положение телефона

Важно понимать, что удачное фото зависит от положения вашего телефона. Держите устройство на вытянутой руке, как минимум на уровне лба.

Также обратите внимание на положение вашего лица. Не стоит сильно разворачивать голову, поверните ее на 30−45 градусов в сторону. Так кадр будет выглядеть более объемным.

Сделайте несколько пробных снимков: с правой и левой руки, поворачивая голову в разные стороны. Так вам будет проще оценить ракурс с которого вы снимаете.

Изюминка

Постарайтесь разнообразить фото. Возьмите в кадр необычный предмет, хорошо подумайте над положением головы и рук, постарайтесь снять там, где никто раньше не снимал. Это может быть не только новое место, но и необычный ракурс.

Ваше селфи может разнообразить необычный элемент одежды, например, большая брошь или шарф.

Всемирный день фотографий

Животные и фотоаппараты. boredpanda.com

19 августа празднуют Всемирный день фотографии, сообщают на сайте торжества. Традиция существует с 2009 года. Дату предложил установить фотограф Корске Ара из Австралии.

Почему именно 19 августа? Все просто — в этот день в 1839 году общественность узнала о дагерротипе — новом методе получения отпечатка фото. Изобретение считается прототипом современной фотографии.