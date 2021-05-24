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Жизнь

Сельские девушки еще могут стать участницами проекта «Мисс Агро» и побороться за шикарный приз

Altapress.ru продлевает прием заявок на участие в уникальном проекте «Мисс Агро — 2021»: в Алтайском крае мы выберем лучшую работницу сельского хозяйства не по надоям и привесам, а по красоте. Победительницу ждет шикарный приз.

Девушка. Поле.
Девушка. Поле.
unsplash.com.

У сельских девушек еще есть время, чтобы стать участницей «Мисс Агро — 2021». Прием заявок мы продлили до 28 мая.

Претенденткам необходимо прислать письмо, в котором указать свои имя, фамилию, возраст, специальность и написать несколько слов о себе. Поведайте миру, чем вы помогаете сельскому хозяйству Алтайского края.

Ждем от вас также фотографии во всей красе.

Заявки мы принимаем по электронной почте:

a.nedobitkova@yandex.ru

Какой приз ждет победительницу

Партнер конкурса «Мисс Агро — 2021» санаторий «Сосновый бор» подготовил для победительницы шикарный подарок — это тур выходного дня на двоих с проживанием в доме купца Платонова.

Санаторий «Сосновый бор».
Санаторий «Сосновый бор».
Дмитрий Лямзин
Санаторий &quot;Сосновый бор&quot;.
Санаторий «Сосновый бор».
Санаторий &quot;Сосновый бор&quot;.
Санаторий «Сосновый бор».

Кто уже стал участницей

Первой участницей нашего конкурса стала 27-летняя Алена Нечаева. Она — главным агроном филиала «Госсорткомиссии» по Алтайскому краю и аспирантка Алтайского государственного аграрного университета.

Участница проекта &quot;Мисс Агро - 2021&quot; Алена Нечаева.
Участница проекта «Мисс Агро — 2021» Алена Нечаева.
Фото предоставлено участницей

«Больше всего в моей работе мне нравится находиться на природе и наблюдать за тем, как из маленького зернышка растет и развивается будущий урожай. Приятно осознавать, что принимаешь участие в отборе сортов, которые в дальнейшем будут обеспечивать продовольственную безопасность России», — написала она о себе.

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