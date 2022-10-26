26 октября
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Жизнь

Сельские дома культуры ремонтируют в Романовском районе в рамках партийного проекта

В этом году участниками федерального партпроекта «Культура малой родины» в Алтайском крае стали 23 дома культуры: в семи проходит текущий ремонт, в остальных появятся новые кресла, звуковое и световое оборудование. В Романовском районе обновили уже третий дом культуры, накануне там побывала заместитель секретаря регионального отделения «Единой России» Наталья Кувшинова.

Обновленный дом культуры в Романовском районе.
Обновленный дом культуры в Романовском районе.
Фото: пресс-служба "Единой России"

В рамках партпроекта на ремонт и оснащение сельских домов культуры Алтайскому краю в этом году выделено 45 млн рублей. Порядка 6,5 млн получил Тамбовский культурно-досуговый центр в Романовском районе. В поселке Тамбовский живут больше 700 человек, здесь есть школа и детский сад. В культурно-досуговом центре работают клубные формирования, библиотека, центр немецкой культуры. Иными словами, учреждение востребовано среди местных жителей разных возрастов.

«Основная проблема всех домов культуры 60-х годов постройки — это кровля, поэтому был проведен ее частичный ремонт. Полностью изменился фасад здания, был отремонтирован потолок в зрительном зале, поскольку там протекала крыша. По программе поддержки местных инициатив мы заменили оконные и дверные блоки, а за счет средств местного бюджета благоустроили прилегающую территорию. Теперь будем приводить в должное состояние внутренние помещения Тамбовского КДЦ», — рассказала председатель комитета по социальной политике, культуре и спорту администрации Романовского района Татьяна Филатова.

Год назад после ремонта в рамках партпроекта открылся Гуселетовский культурно-досуговый центр, на его ремонт было выделено почти 5 млн рублей. Сейчас в обновленном учреждении кипит жизнь: сельчане занимаются художественной самодеятельностью, ходят в библиотеку, тренажерный зал, шахматный клуб.

«После ремонта у нас все изменилось, стало тепло, уютно, светло. В библиотеке прибавилось читателей: к нам стали приходить бабушки и дедушки, которые раньше боялись холода, ребятишки заходят после школы. Постоянных читателей больше 70 человек, они приходят за книгами 2 — 3 раза в неделю. Обновляется книжный фонд. В библиотеке работают два клуба — „Светелочка“ для женщин и детский клуб „Домовенок Кузя“. Раз в месяц обязательно проходят массовые мероприятия», — рассказала ведущий библиотекарь Гуселетовской библиотеки Ольга Алексеева.

Обновленный дом культуры в Романовском районе.
Обновленный дом культуры в Романовском районе.
пресс-служба «Единой России»

Довольны состоянием культурно-досугового центра и представительницы женсовета. Именно они дали вторую жизнь учреждению, когда решили включить ремонт его кровли в программу поддержки местных инициатив. Они объединили вокруг этой идеи жителей села: деньги на софинансирование работ присылали даже те, кто давно не живет в Гуселетово. Общими силами разбирали старую крышу, которая на тот момент превратилась в голубятню. Затем уже культурно-досуговый центр стал победителем партпроекта и получил миллионы рублей на ремонт фасада и внутренних помещений.

«Партпроект был запущен в 2017 году как раз на основании предложений жителей сел, где есть большой запрос на ремонт и оснащение домов культуры. Это стало одним из важных разделов народной программы „Единой России“, потому что учреждения культуры в селах — это центры притяжения людей. Наша главная задача состоит в том, чтобы Алтайский край продолжил участие в федеральном партпроекте „Культура малой родины“, ведь это приносит ощутимый эффект», — отметила Наталья Кувшинова.

Обновленный дом культуры в Романовском районе.
Обновленный дом культуры в Романовском районе.
пресс-служба «Единой России»

Татьяна Филатова сообщила, что первым победителем партпроекта в Романовском районе два года назад стал Закладинский культурно-досуговый центр. В следующем году администрация района планирует отремонтировать Гилев-Логовской культурно-досуговый центр и уже готовит необходимые документы. Всего же в районе десять КДЦ.

«Партийный проект — одна из немногих программ, благодаря которой мы можем ремонтировать учреждения культуры. Для нас это очень важно, ведь это социальные объекты, куда идут все — от ребятишек до людей старшего поколения. Поэтому спасибо за то, что этот проект есть», — заключила заместитель главы администрации Романовского района.

Напомним, с 2017 года в рамках реализации партийного проекта «Культура малой родины» и народной программы «Единой России» в Алтайском крае отремонтировано более 50 сельских домов культуры на сумму свыше 200 млн рублей.

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