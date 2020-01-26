Сельские жители России переезжают в город, а горожане бегут в Москву

За прошедший год население России сократилось на 36 тыс. человек. Причем смертность (около 300 тыс. человек) была в значительной степени компенсирована миграцией. Об этом сообщает Росстат.

В целом в стране проживает 145,7 млн человек. В российских городах насчитывается около 109 млн. жителей, в сельской местности — 37,2 млн человек (25,3%). Причем в результате внутренней миграции и смертности число селян в стране уменьшилось за прошедший год на 130 тыс.

В Москве численность населения, по данным Росстата, официально составила на 1 января 2020 года 12,7 млн человек. За год столица «располнела» на 77 тыс. жителей.

Алтайский край в демографических процессах демонстрирует все те негативные тенденции, что присущи сегодня России.

За 10 месяцев прошлого года (более свежих данных на сайте Алтайкрайстата пока нет) в регионе родились чуть меньше 18 тыс. человек, а умерли — 27,5 тыс.

Печально и то, что за январь-октябрь прошлого года из края уехали более 71 тыс. человек, а прибыли — всего лишь 66,7 тыс.

Отрицательная демографическая динамика в крае по итогам 2019 года может составить около 15 тыс. жителей, что примерно сопоставимо с населением небольшого сельского района.