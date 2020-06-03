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Жизнь
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Сельский Илон Маск: почему нам не нужен Марс и «Тесла»

«Я радуюсь сельхозизобретениям, но переживаю за отчисленных одногруппников».

Руководитель конструкторского бюро Анатолий Еремин слева, справа механизатор хозяйства "Сорочий"
Руководитель конструкторского бюро Анатолий Еремин слева, справа механизатор хозяйства "Сорочий"
Архив конструкторского бюро «Технологии металлообработки»

Для односельчан Шипуновского района он — парень Толик, для подчиненных — Анатолий Николаевич, глава конструкторского бюро компании «Технологии металлообработки». Почему жители края возлагают на молодого изобретателя огромные надежды — узнаем в этом материале.

Анатолий Николаевич Еремин, глава конструкторского бюро компании «Технологии металлообработки»:

Машину давали ремонтировать, но не ездить

— С трех лет я бегал по полям с отцом — главным инженером колхоза «Искра» Шипуновского района. Он руководил механизаторами и другими рабочими, а я смотрел на это с любопытством, будто пришел в кинотеатр.

В 12 лет у меня появился первый мотоцикл, и я, конечно, перебирал его целыми днями. Больше таскал его на себе, чем ездил. В 15 мне уже давали машину… Ремонтировать, но не ездить.

Политех

— Сначала поступил на кафедру сельхозмашиностроения, но потом перевелся на ДВС. Я буквально вытягивал из преподавателей знания, группа в целом была слабая. Некоторые даже не знали, что такое двигатель, в дальнейшем их отчислили. Выгнали и тех, кто не испытывал интереса к профессии. Но временами и моя посещаемость падала, теория утомляла, а практика у меня уже была. И все-таки свой диплом с отличием я получил.

Анатолий Еремин в сварочном цехе
Анатолий Еремин в сварочном цехе

Мечта стать конструктором была призрачной, и я настраивался на автосервис. Там я, собственно, и работал три на три последний дипломный год.

Первое изобретение

— Сразу после окончания вуза я устроился в барнаульскую компанию по производству котлов. Конструктора там никогда не было. Как и на большинстве предприятий, в наличии были старые чертежи. По ним и штамповали, не задумываясь об улучшениях и доработках. Мне удалось переделать котел и увеличить его производительность на 25% путем изменения гидравлической схемы.

И понеслось

— Котел я модифицировал в 23 года, а зарплата была где-то 25 тысяч. Но тогда конструктора во мне не разглядели. Я ненадолго вернулся в родную деревню Ильинка, вскоре меня пригласили организовать цех по ремонту и обслуживанию двигателей.

Дисковая борона LINTA БДН-4 на полях Ребрихинского района
Дисковая борона LINTA БДН-4 на полях Ребрихинского района

В 24 года у меня в подчинении было уже шесть человек, с нуля я спроектировал оборудование и оснастил цех. Дело было ответственное, но мне платили меньше слесарей. В поисках работы я попал на завод по производству сельхозтехники, в конструкторский отдел.

Сельский Илон Маск

— Работая с отцом в полях, я со школьных лет знал, в чем нуждаются фермеры и чем помочь землякам.

Однажды мне поступил заказ на огромный плуг, который надо было поднять на метр над землей. Так как прицепное устройство у трактора было снизу, пришлось попотеть, чтобы агрегат заработал. Плуг получился мощный — для пахоты по любой неподготовленной почве. Аналогов этому плугу я не видел до сих пор.

— Были еще какие-то разработки?

— Кроме плуга я спроектировал маневренный кольчато-шпоровый каток для маленьких тракторов и еще порядка десяти различных агрегатов.

— Сложная жизнь у инженера-конструктора? Были бессонные голодные ночи?

— Я поработал в разных компаниях и сделал один вывод: когда начинается суета и беготня, случаются ошибки в расчетах, которые дорого обходятся. Один коллега ошибся на 6 млн рублей, потому что ему не дали провести испытания. Нормальный режим работы очень важен.

Уже третий год я работаю в компании «Технологии металлообработки». За это время организовал и возглавил конструкторское бюро. Это одно из лучших металлообрабатывающих производств на Алтае по уровню оборудования и специалистов, что очень важно для реализации моих идей. Например, немецкие установки лазерной резки позволяют делать технику не только точно и качественно, но и красиво с точки зрения промышленного дизайна.

— Какие интересные идеи удалось реализовать?

— Работу в компании я начал с улучшения конструкции вертикального мангала. Еще придумал банную печь с камерой дожига сажи, которая дает больше тепла и экономит дрова. Но самая серьезная работа была впереди…

Изобретать, а не подсматривать

— Когда собственник компании Анатолий Ряполов принял решение о расширении производства, мы рассматривали разные продукты. Много думали, спорили и остановились на почвообрабатывающей технике, ведь живем в аграрном регионе. Эта тема актуальна и близка мне как конструктору.

Зубовая борона LINTA БЗП-14-01
Зубовая борона LINTA БЗП-14−01

Собрав наработки разных производителей, я взялся за зубовую борону — одно из самых нужных орудий весной. Проблема, которая мучила фермеров — это транспортировка. Скажем, длина более 12 метров не позволяла перевозить орудие по дороге. В бюро мы приняли решение сложить борону не назад, как это делали другие, а вперед, в сторону трактора. Получился размер с небольшую телегу, который нас полностью устроил.

Над вопросом надежности мы работаем и по сей день. Важно, чтобы орудие было одновременно и крепким, и легким, чтобы не перегружать трактор. Мы усилили сцепку и места крепления боковых брусьев к центральной раме, но при этом саму раму и брусья облегчили. Задачу решили успешно. Бороны сейчас активно испытываем, думаю, в ближайшее время продлим гарантию на всю нашу технику до двух лет.

Технику стараемся делать универсальной. Например, на базе одной сцепки зубовую борону LINTA можно легко переоборудовать из двухрядной в однорядную или пружинную. Это удобно и хорошая экономия для аграриев, да и уровень конструкции не уступает европейскому.

— Какие новинки нас ожидают?

— Дисковая семиметровая борона вот-вот сойдет с конвейера. Мы уже производим небольшие двухрядные агрегаты до четырех метров шириной. Они навесные, скоростные и легкие, не боятся мелких препятствий благодаря специальным резиновым амортизаторам-демпферам. Новая борона прицепная и кроме этих преимуществ будет оснащена мощной усиленной рамой и двойным опорным катком. Он удобен тем, что выполняет одновременно две функции — выравнивает и прикатывает землю после рыхления дисками и позволяет быстро и удобно регулировать глубину обработки. Вообще на боронах LINTA все регулировки мы постарались сделать максимально простыми: переставил железный палец из одного отверстия в другое — и поехал дальше. Время при работе в поле — порой самый ценный ресурс.

Коллектив конструкторского бюро «Технологии металлообработки»
Коллектив конструкторского бюро «Технологии металлообработки»

А еще для изготовления катка мы придумали специальную технологию, обеспечивающую полную соосность его подшипниковых узлов. Проще говоря, из-за расхождения осей на других боронах подшипники катков часто ломаются раньше времени, а мы эту проблему полностью исключили.

— Во сколько лет вы заработали первый миллион?

— У меня все еще впереди. На Алтае мы начинаем изобретать, а не подсматривать, что у многих уже вошло в привычку. Иногда по ночам мне снятся чертежи и родное село, но никак не деньги.

— За границу вас пока не звали?

— Илон Маск меня пока не заметил, а если честно, то мне предлагали написать диплом на немецком с возможностью переезда. Но у нас и здесь поле непаханое в прямом и переносном смысле.

ООО «Технологии Металлообработки»
г. Барнаул, пр. Космонавтов, к.2,
тел. (3852) 599−227
laser22.ru

Официальный дилер орудий Linta в Алтайском крае — компания «Мустанг-Сибирь».
Барнаул, Попова, 256-д
Тел. 567−202
E-mail: mustangsibir@kalvolak.ru
www.Mustang-sibir.ru

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