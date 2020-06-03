Сельский Илон Маск: почему нам не нужен Марс и «Тесла»

«Я радуюсь сельхозизобретениям , но переживаю за отчисленных одногруппников».

Для односельчан Шипуновского района он — парень Толик, для подчиненных — Анатолий Николаевич, глава конструкторского бюро компании «Технологии металлообработки». Почему жители края возлагают на молодого изобретателя огромные надежды — узнаем в этом материале.

Анатолий Николаевич Еремин, глава конструкторского бюро компании «Технологии металлообработки»:

Машину давали ремонтировать , но не ездить

— С трех лет я бегал по полям с отцом — главным инженером колхоза «Искра» Шипуновского района. Он руководил механизаторами и другими рабочими, а я смотрел на это с любопытством, будто пришел в кинотеатр.

В 12 лет у меня появился первый мотоцикл, и я, конечно, перебирал его целыми днями. Больше таскал его на себе, чем ездил. В 15 мне уже давали машину… Ремонтировать, но не ездить.

Политех

— Сначала поступил на кафедру сельхозмашиностроения, но потом перевелся на ДВС. Я буквально вытягивал из преподавателей знания, группа в целом была слабая. Некоторые даже не знали, что такое двигатель, в дальнейшем их отчислили. Выгнали и тех, кто не испытывал интереса к профессии. Но временами и моя посещаемость падала, теория утомляла, а практика у меня уже была. И все-таки свой диплом с отличием я получил.

Анатолий Еремин в сварочном цехе

Мечта стать конструктором была призрачной, и я настраивался на автосервис. Там я, собственно, и работал три на три последний дипломный год.

Первое изобретение

— Сразу после окончания вуза я устроился в барнаульскую компанию по производству котлов. Конструктора там никогда не было. Как и на большинстве предприятий, в наличии были старые чертежи. По ним и штамповали, не задумываясь об улучшениях и доработках. Мне удалось переделать котел и увеличить его производительность на 25% путем изменения гидравлической схемы.

И понеслось

— Котел я модифицировал в 23 года, а зарплата была где-то 25 тысяч. Но тогда конструктора во мне не разглядели. Я ненадолго вернулся в родную деревню Ильинка, вскоре меня пригласили организовать цех по ремонту и обслуживанию двигателей.

Дисковая борона LINTA БДН-4 на полях Ребрихинского района

В 24 года у меня в подчинении было уже шесть человек, с нуля я спроектировал оборудование и оснастил цех. Дело было ответственное, но мне платили меньше слесарей. В поисках работы я попал на завод по производству сельхозтехники, в конструкторский отдел.

Сельский Илон Маск

— Работая с отцом в полях, я со школьных лет знал, в чем нуждаются фермеры и чем помочь землякам.

Однажды мне поступил заказ на огромный плуг, который надо было поднять на метр над землей. Так как прицепное устройство у трактора было снизу, пришлось попотеть, чтобы агрегат заработал. Плуг получился мощный — для пахоты по любой неподготовленной почве. Аналогов этому плугу я не видел до сих пор.

— Были еще какие-то разработки?

— Кроме плуга я спроектировал маневренный кольчато-шпоровый каток для маленьких тракторов и еще порядка десяти различных агрегатов.

— Сложная жизнь у инженера-конструктора? Были бессонные голодные ночи?

— Я поработал в разных компаниях и сделал один вывод: когда начинается суета и беготня, случаются ошибки в расчетах, которые дорого обходятся. Один коллега ошибся на 6 млн рублей, потому что ему не дали провести испытания. Нормальный режим работы очень важен.

Уже третий год я работаю в компании «Технологии металлообработки». За это время организовал и возглавил конструкторское бюро. Это одно из лучших металлообрабатывающих производств на Алтае по уровню оборудования и специалистов, что очень важно для реализации моих идей. Например, немецкие установки лазерной резки позволяют делать технику не только точно и качественно, но и красиво с точки зрения промышленного дизайна.

— Какие интересные идеи удалось реализовать?

— Работу в компании я начал с улучшения конструкции вертикального мангала. Еще придумал банную печь с камерой дожига сажи, которая дает больше тепла и экономит дрова. Но самая серьезная работа была впереди…

Изобретать , а не подсматривать

— Когда собственник компании Анатолий Ряполов принял решение о расширении производства, мы рассматривали разные продукты. Много думали, спорили и остановились на почвообрабатывающей технике, ведь живем в аграрном регионе. Эта тема актуальна и близка мне как конструктору.

Зубовая борона LINTA БЗП-14−01

Собрав наработки разных производителей, я взялся за зубовую борону — одно из самых нужных орудий весной. Проблема, которая мучила фермеров — это транспортировка. Скажем, длина более 12 метров не позволяла перевозить орудие по дороге. В бюро мы приняли решение сложить борону не назад, как это делали другие, а вперед, в сторону трактора. Получился размер с небольшую телегу, который нас полностью устроил.

Над вопросом надежности мы работаем и по сей день. Важно, чтобы орудие было одновременно и крепким, и легким, чтобы не перегружать трактор. Мы усилили сцепку и места крепления боковых брусьев к центральной раме, но при этом саму раму и брусья облегчили. Задачу решили успешно. Бороны сейчас активно испытываем, думаю, в ближайшее время продлим гарантию на всю нашу технику до двух лет.

Технику стараемся делать универсальной. Например, на базе одной сцепки зубовую борону LINTA можно легко переоборудовать из двухрядной в однорядную или пружинную. Это удобно и хорошая экономия для аграриев, да и уровень конструкции не уступает европейскому.

— Какие новинки нас ожидают?

— Дисковая семиметровая борона вот-вот сойдет с конвейера. Мы уже производим небольшие двухрядные агрегаты до четырех метров шириной. Они навесные, скоростные и легкие, не боятся мелких препятствий благодаря специальным резиновым амортизаторам-демпферам. Новая борона прицепная и кроме этих преимуществ будет оснащена мощной усиленной рамой и двойным опорным катком. Он удобен тем, что выполняет одновременно две функции — выравнивает и прикатывает землю после рыхления дисками и позволяет быстро и удобно регулировать глубину обработки. Вообще на боронах LINTA все регулировки мы постарались сделать максимально простыми: переставил железный палец из одного отверстия в другое — и поехал дальше. Время при работе в поле — порой самый ценный ресурс.

Коллектив конструкторского бюро «Технологии металлообработки»

А еще для изготовления катка мы придумали специальную технологию, обеспечивающую полную соосность его подшипниковых узлов. Проще говоря, из-за расхождения осей на других боронах подшипники катков часто ломаются раньше времени, а мы эту проблему полностью исключили.

— Во сколько лет вы заработали первый миллион?

— У меня все еще впереди. На Алтае мы начинаем изобретать, а не подсматривать, что у многих уже вошло в привычку. Иногда по ночам мне снятся чертежи и родное село, но никак не деньги.

— За границу вас пока не звали?

— Илон Маск меня пока не заметил, а если честно, то мне предлагали написать диплом на немецком с возможностью переезда. Но у нас и здесь поле непаханое в прямом и переносном смысле.

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