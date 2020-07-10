Сельский уют: в Алтайском крае стартовал отбор проектов благоустройства сельских населенных пунктов

Информация об этом была размещена на официальном сайте минстроя Алтайского края.

Заявки могут подать все желающие. Они принимаются до 31 августа 2020 года в управлении по жилищно-коммунальному хозяйству минстроя Алтайского края по адресу: Барнаул, пр. Ленина, 8, каб.51 (в рабочие дни с 9.00 до 18.00). Документы можно подать в электронном виде и выслать по адресу: gor@sgd22.ru. Найти форму заявки можно здесь.

Министерство будет проводить отбор проектов в течение 10 рабочих дней со дня окончания срока приема документов. После чего будет сформирован перечень проектов, где будет проводиться благоустройство.

В конкурсе будут участвовать проекты благоустройства наиболее важных для сел общественных территорий. К ним относятся в том числе стадионы, парки и скверы. Главное условие — объект должен быть расположен в населенном пункте, где численность населения составляет более 1000 человек. Всем проектам, прошедшим отбор, из краевого бюджета будут выделены субсидии в рамках государственной программы Алтайского края «Формирование современной городской среды».

Объект 2019 года в селе Поспелиха Сайт Минстроя Алтайского края.

При этом, выбранная для отбора территория должна стать не столько украшением села, сколько островком комфортной среды для жителей.

На реализацию одного проекта будет выделено не более 4 млн рублей. Срок осуществления — с 01 января по 31 декабря 2021 года.

Распределение субсидий между бюджетами муниципальных образований утверждается распоряжением правительства Алтайского края после утверждения бюджета края на 2021 год и плановый период 2022—2023 годов.