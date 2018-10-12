Алтайский край — развитый аграрный регион с огромным потенциалом и большими широкими перспективами. Житница Сибири, крупнейший производитель сельхозпродукции и продуктов питания в России. Но вот есть существенная проблема — кадровый голод. Сегодня в регионе катастрофически не хватает специалистов агарных профессий. Именно этому вопросу была посвящена межрегиональная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы развития непрерывного аграрного образования», которая открылась 11 октября на базе Алтайского аграрного университета.

Представители региональных министерств образования, сельского хозяйства, руководители профильных образовательных учреждений края рапортуют, что в регионе делается все возможное, чтобы решить кадровые вопросы в сельском хозяйстве. Успешно работают 26 профессиональных учреждений, в том числе аграрный вуз, проводятся открытые уроки в школах, специальные семинары и различные научные конференции. Алтайский край даже стал пилотным регионом по цифровизации АПК, принята и разрабатывается концепция непрерывного аграрного образования.

Однако статистика весьма неутешительная. По словам начальника отдела кадровой политики, науки и учебных заведений министерства сельского хозяйства Елены Быковой, сейчас в регионе не хватает 2,8 тысяч различных специалистов: руководителей, агрономов, зоотехников и простых рабочих. Средний возраст квалифицированных работников в аграрной сфере продолжает расти, а обновление кадрового состава идет очень медленно. В ближайшие годы более 20% работающих могут уйти из профессии.

Павел Крайняк. ООО «Барнаульский пищевик»

Эту проблему наглядно актуализировал единственный на конференции представитель от бизнеса — директор компании «Барнаульский пищевик» Павел Крайняк:

Если говорить о системе подготовки специалистов АПК, то все выглядит вроде бы логично: выбор востребованной профессии — профильный ВУЗ — стабильная работа и доход. Но вот в чем запятая: мы теряем выпускников профильных отделений на выходе из ВУЗа прямо сейчас. Вот куда уходят спецы с дипломами… И почему это происходит? Мы находимся в пике и нам нужно как можно быстрее из него выбираться!

По мнению, Павла Крайняка, реальный выход из такого пике есть. Необходима консолидация усилий по восстановлению и укреплению престижа работы в агропромышленном комплексе. Крайне важно разработать четкую систему взаимодействия всех сторон в сфере профориентации: ООУЗ, ССУЗ, ВУЗ, профильное министерство, сельхозтоваропроизводители. Преподаватели и ведомственные структуры должны предельно четко объяснить молодым специалистам об уровне организации и условиях труда на современном сельхозпредприятии, в том числе и на животноводческом комплексе. Нужно обратить пристальное внимание к формированию комфортной среды на селе и улучшению инфраструктуры, в первую очередь, в территориях, где развиваются крупные инвестпроекты агропромышленного комплекса и переработки сельхозпродукции. Сегодня для этого есть все необходимые финансовые возможности. Так, одним из крупных предприятий налогоплательщиков в регионе является компания «Барнаульский пищевик».

Компания «Барнаульский пищевик». ООО «Барнаульский пищевик»

Павел Крайняк,

директор компании «Барнаульский пищевик»:

Пока по запросу в поисковых системах «Непрерывное аграрное образования» в первых строчках отчеты о том, кто и на каком уровне обсудил эту концепцию. И среди обсуждающих не очень-то мелькают собственно предприятия АПК, которые, как и мы заинтересованы в формировании и нынешней команды профессионалов и кадрового потенциала. Считаем, что практического уклона в таких мероприятиях должно быть больше. То, что встречи «лицом к лицу» эффективны, подчеркну примером. Наша компания имеет положительный опыт взаимодействия с профильными ВУЗами. Так встреча со студентами старших курсов АГАУ была высоко эффективной: 3 выпускника трудоустроены на нашем свинокомплексе, 15 студентов прошли оплачиваемую производственную практику с предоставлением проживания и питания, и попали в кадровый резерв.

Все присутствующие на конференции оценили конкретику представителя реального сектора животноводства. Никакая теория обучения не заменит производственную практику. Предложения Павла Крайняка конкретны и имеют веские аргументы. Нужно не просто заслушивать отчетные доклады, а действовать. Ощутимый эффект даст организация крупного регионального форума с представителями министерств образования, сельского хозяйства, успешными руководителями бизнес-сообществ из числа сельхозтоваропроизводителей и переработчиков сельхозпродукции. В последствии, подобная коммуникационная площадка должна создать комфортные условия для обеспечения предприятий Алтайского края и Сибири квалифицированными кадрами и усилит продовольственную безопасность региона.