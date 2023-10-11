Селу Корнилово в Алтайском крае обещают воду через год

Согласно информации пресс-службы алтайских социалистов, ситуация с водоснабжением в селе находится на контроле депутата Госдумы Александра Терентьева. И решается она запросами в прокуратуру.
Прокурорские проверки по депутатским запросам выявили массу нарушений. Среди них: МУП "Водоканал" не занимался техобслуживанием системы водоснабжения, не контролировал качество воды, не работал с незаконными врезками, дебиторской задолженностью. Правоохранители указали на бездействие местных чиновников в решении такого важного для людей вопроса, как вода.
Итог судебных тяжб следующий: МУП "Водоканал" проиграл суд Роспотребнадзору по качеству воды. Сейчас судебный акт находится на принудительном исполнении приставов. Другой иск, обязывающий местное самоуправление района заняться организацией водоснабжения в селе, суд удовлетворил полностью. Чиновникам определен срок — до сентября следующего года, комментирует пресс-служба.