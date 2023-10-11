11 октября
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Жизнь

Селу Корнилово в Алтайском крае обещают воду через год

"Водная" проблема — одна из самых острых для многих сел Алтайского края. Не исключение и село Корнилово Каменского района. Причем проблемы здесь комплексные. Весной приусадебные участки подтапливает талыми водами. Зимой перемерзает водопровод. На одной из сельских улиц нет водопровода вообще. Как жить людям? Жаловаться и надеяться на лучшее.

Вода течет из водопроводного крана.
Вода течет из водопроводного крана.
Фото: ru.freepik.com, автор user3802032.

Согласно информации пресс-службы алтайских социалистов, ситуация с водоснабжением в селе находится на контроле депутата Госдумы Александра Терентьева. И решается она запросами в прокуратуру.

Прокурорские проверки по депутатским запросам выявили массу нарушений. Среди них: МУП "Водоканал" не занимался техобслуживанием системы водоснабжения, не контролировал качество воды, не работал с незаконными врезками, дебиторской задолженностью. Правоохранители указали на бездействие местных чиновников в решении такого важного для людей вопроса, как вода.

Итог судебных тяжб следующий: МУП "Водоканал" проиграл суд Роспотребнадзору по качеству воды. Сейчас судебный акт находится на принудительном исполнении приставов. Другой иск, обязывающий местное самоуправление района заняться организацией водоснабжения в селе, суд удовлетворил полностью. Чиновникам определен срок — до сентября следующего года, комментирует пресс-служба.

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