Селу Корнилово в Алтайском крае обещают воду через год

"Водная" проблема — одна из самых острых для многих сел Алтайского края. Не исключение и село Корнилово Каменского района. Причем проблемы здесь комплексные. Весной приусадебные участки подтапливает талыми водами. Зимой перемерзает водопровод. На одной из сельских улиц нет водопровода вообще. Как жить людям? Жаловаться и надеяться на лучшее.