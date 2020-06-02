Семь дорог дополнительно отремонтируют по нацпроекту в Барнауле

Семь дорог дополнительно отремонтируют в Барнауле в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщили в городской администрации.

Речь идет о следующих участках транспортных артерий краевой столицы:

улица Ползунова , от проспекта Социалистического до переулка Ядринцева;

от проспекта Социалистического до переулка Ядринцева; улица Власихинская , от улицы Шумакова до улицы Малахова;

от улицы Шумакова до улицы Малахова; переулок Геблера , от улицы Партизанской до улицы Чкалова;

от улицы Партизанской до улицы Чкалова; улица Рубцовская , от улицы Ткацкой до улицы Маяковского;

от улицы Ткацкой до улицы Маяковского; улица Чеглецова , от проспекта Ленина до улицы Смирнова;

от проспекта Ленина до улицы Смирнова; улица Песчаная , от проспекта Красноармейского до улицы Папанинцев , 121;

от проспекта Красноармейского до улицы Папанинцев 121; улица Пушкина , от Красноармейского до улицы Челюскинцев.

Стоимость ремонтных работ на данных магистралях составит 79,15 млн рублей.

В мэрии уточняют, что 29 мая был объявлен аукцион по определению подрядной организации на выполнение ремонта на указанных объектах.

Ориентировочная дата заключения муниципального контракта — 26 июня. Все работы, согласно контракту, должны быть выполнены до 1 октября.

Реализация национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» Дмитрий Лямзин. Реализация национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» Фото предоставлено пресс-службой Администрации города Барнаула. Реализация национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» Фото предоставлено пресс-службой Администрации города Барнаула.

Напомним, что в текущем году в Барнауле также планируется приступить к реконструкции моста по улице Мамонтова в селе Власиха и строительству автомобильной дороги по проезду Северному Власихинскому на участке от улицы Попова до проспекта Энергетиков, на общую сумму 142,1 млн рублей.

Компанию-подрядчика, которая займется работами на мосту по улице Мамонтова, как ожидается, определят 22 июня. Работы на данном участке дорожной сети должны быть завершены до 30 августа.

Что касается аукциона по строительству дороги по проезду Северному Власихинскому, то его планируется объявить в июле текущего года. Сейчас ведутся работы по разработке проектно-сметной документации на строительство транспортной магистрали.

Реализация национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» Дмитрий Лямзин.

Таким образом, в текущем году в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в краевой столице запланированы работы по ремонту, строительству и реконструкции 42 объектов. Общая протяженность объектов — 38,4 километра. Это более 400 тысяч квадратных метров.

По итогам реализации нацпроекта нормативность автомобильных дорог в Барнауле должна увеличиться с 64,8% до 70,7%.

К настоящему времени в рамках национального проекта ремонтные работы завершены на пяти участках, работы продолжаются на 20 объектах.

На текущей неделе ООО «Алтайдорстрой» приступает к разработке грунта в траншее под ливневую канализацию в рамках строительства автомобильной дороги по улице Сиреневой.

Реализация национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» Дмитрий Лямзин.

Напомним, что общая сумма средств, заложенных в текущем году на реализацию нацпроекта, составляют 1 млрд 047 млн рублей. Из них на федеральный бюджет приходится 666,1 млн рублей; на краевой бюджет — 157,4 млн рублей; на городской бюджет — 223,6 млн рублей.

Дорожные работы в краевой столице находятся под постоянным контролем городских властей. В середине мая глава Барнаула Вячеслав Франк провел выездное совещание по реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Также отметим, что в этом году в Барнауле погода сыграла на руку дорожникам. Работы на ряде объектов могут быть завершены досрочно.