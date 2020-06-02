Семь дорог дополнительно отремонтируют по нацпроекту в Барнауле

Речь идет о следующих участках транспортных артерий краевой столицы:
- улица Ползунова, от проспекта Социалистического до переулка Ядринцева;
- улица Власихинская, от улицы Шумакова до улицы Малахова;
- переулок Геблера, от улицы Партизанской до улицы Чкалова;
- улица Рубцовская, от улицы Ткацкой до улицы Маяковского;
- улица Чеглецова, от проспекта Ленина до улицы Смирнова;
- улица Песчаная, от проспекта Красноармейского до улицы Папанинцев, 121;
- улица Пушкина, от Красноармейского до улицы Челюскинцев.
Стоимость ремонтных работ на данных магистралях составит 79,15 млн рублей.
В мэрии уточняют, что 29 мая был объявлен аукцион по определению подрядной организации на выполнение ремонта на указанных объектах.
Ориентировочная дата заключения муниципального контракта — 26 июня. Все работы, согласно контракту, должны быть выполнены до 1 октября.
Напомним, что в текущем году в Барнауле также планируется приступить к реконструкции моста по улице Мамонтова в селе Власиха и строительству автомобильной дороги по проезду Северному Власихинскому на участке от улицы Попова до проспекта Энергетиков, на общую сумму 142,1 млн рублей.
Компанию-подрядчика, которая займется работами на мосту по улице Мамонтова, как ожидается, определят 22 июня. Работы на данном участке дорожной сети должны быть завершены до 30 августа.
Что касается аукциона по строительству дороги по проезду Северному Власихинскому, то его планируется объявить в июле текущего года. Сейчас ведутся работы по разработке проектно-сметной документации на строительство транспортной магистрали.
Таким образом, в текущем году в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в краевой столице запланированы работы по ремонту, строительству и реконструкции 42 объектов. Общая протяженность объектов — 38,4 километра. Это более 400 тысяч квадратных метров.
По итогам реализации нацпроекта нормативность автомобильных дорог в Барнауле должна увеличиться с 64,8% до 70,7%.
К настоящему времени в рамках национального проекта ремонтные работы завершены на пяти участках, работы продолжаются на 20 объектах.
На текущей неделе ООО «Алтайдорстрой» приступает к разработке грунта в траншее под ливневую канализацию в рамках строительства автомобильной дороги по улице Сиреневой.
Напомним, что общая сумма средств, заложенных в текущем году на реализацию нацпроекта, составляют 1 млрд 047 млн рублей. Из них на федеральный бюджет приходится 666,1 млн рублей; на краевой бюджет — 157,4 млн рублей; на городской бюджет — 223,6 млн рублей.
Дорожные работы в краевой столице находятся под постоянным контролем городских властей. В середине мая глава Барнаула Вячеслав Франк провел выездное совещание по реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Также отметим, что в этом году в Барнауле погода сыграла на руку дорожникам. Работы на ряде объектов могут быть завершены досрочно.