Семь замужних дам и одна пенсионерка поборются за звание «Миссис Барнаула 2018»

За почетный титул самой красивой миссис и корону победительницы будут сражаться восемь женщин, прошедших кастинг. В этом году сюрпризом станет участие в конкурсе обаятельной пенсионерки, которой 71 год.

Организаторы обещают «феерическое фэшн-шоу». Гостей финала ждут показ модной одежды, выступления артистов, розыгрыш подарков.

«Нашим конкурсом в этом году мы сможем доказать всем женщинам города, да и всей России, что красоте и моде все возрасты покорны. Показывать на финале участницы будут традиционно речевую „визитку“, творческий номер. Конкурсантки выйдут в коктейльных образах и вечерних платьях», — говорит Татьяна Жилина.

Начало в 17:00. Справки по телефону +7 962 792 4005.

Голосование будет завершено 23 декабря в 12:00.