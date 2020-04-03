Семеро новосибирцев поплатились штрафом за нарушение режима самоизоляции

Правоохранители проверяют таких граждан ежедневно. Они составили семь административных протоколов в отношении нарушителей режима по ст. 19.4 КоАП РФ (Неповиновение законному распоряжению должностного лица органа, осуществляющего государственный надзор).
Кроме того, полицейские проводят профилактические беседы с гражданами о соблюдении режима самоизоляции и предупреждают об опасности короновирусной инфекции. «На территории области было проведено уже более 60 тысяч таких бесед, — рассказали в региональном ГУ МВД.