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Жизнь
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Семейный театр, детский фонд и «Ростелеком» приглашают на благотворительный спектакль в Барнауле

В рамках Всероссийской недели семьи семейный театр «Взрослые и дети» при поддержке Алтайского краевого отделения Российского детского фонда и компании «Ростелеком» приглашают барнаульцев на благотворительный показ спектакля «Корчак». Мероприятие состоится 20 мая в 18.00 в Алтайском государственном театре кукол «Сказка» по адресу: г. Барнаул, ул. Пушкина, 41. Вход бесплатный, по предварительной записи.

Сцена из спектакля «Корчак».
Сцена из спектакля «Корчак».
Источник: архив Семейного театра «Взрослые и дети».

Спектакль был поставлен нашей любительской труппой в 2018 году в сотворчестве детей и родителей. После чего мы два года гастролировали с ним в рамках благотворительных проектов. За это время «Корчак» стал лауреатом фестивалей различных уровней. В этом году решили восстановить постановку и вновь показать ее зрителям, — рассказала руководитель семейного театра «Взрослые и дети» Галина Шемберг.

Идея спектакля возникла после знакомства театра с жизнью и творчеством Януша Корчака — педагога, гуманиста, писателя и основателя «Дома сирот». Корчак утверждал, что ребёнок должен жить в любви и доброте, быть услышанным и понятым взрослыми. Жизнь и трагическая судьба этого человека стала примером истинного служения детям.

Постановка предназначена для взрослых и детей старшего возраста. В ней речь идет о важности сострадания, о доверии и поддержке, тесной связи между поколениями. Я смотрела «Корчака» несколько раз, и каждый раз возникало желание обнять и прижать к себе не только своего ребенка, но и всех детей, — отметила председатель АКО «Российский детский фонд» Оксана Овчинникова.

В этом году, посвященном семейным ценностям, мы с большой охотой поддерживаем такие проекты. Наши сотрудники будут на спектакле не только в качестве зрителей, но и волонтеров, которые проведут несколько благотворительных акций в фойе театра. Желаю всем участникам приятного просмотра, — сообщил директор Алтайского филиала «Ростелекома» Сергей Лавренюк.

По окончании мероприятия состоится обсуждение спектакля с педагогом-психологом. Все средства, собранные зрителями во время мероприятия, будут направлены подопечным АКО «Российский детский фонд», остро нуждающимся в помощи.

Вход на спектакль бесплатный. Предварительная запись по номеру 8 905 926 06 52

Благотворительный показ спектакля «Корчак».
Благотворительный показ спектакля «Корчак».
Источник: Семейный театр «Взрослые и дети».

Возрастное ограничение 12+

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