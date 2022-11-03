Семьи с детьми не должны страдать из-за «задвоения» ЕГИССО, считает Александр Терентьев

В Общественную приемную депутата Госдумы Александра Терентьева продолжают поступать жалобы на несправедливые расчеты пособия на детей от 8 до 17 лет. «Это уже не единичная ошибка, а системная. И объяснения о некорректной загрузке данных, уже набили оскомину. Надо корректировать», — уверен социалист.

Как правило, после обращения жителей края, попавших в «ловушку» ЕГИССО, который упорно задваивает доходы нашим гражданам, к депутату Госдумы, вопрос решается оперативно. Запрос в Отделение Пенсионного фонда Алтайского края, повторное рассмотрение заявления, перерасчет вручную и выплата назначается или повышается до 100% прожиточного минимума. Буквально на прошлой неделе удалось таким образом отстоять право жительницы села Глядень Благовещенского района. Специалистами Пенсионного фонда ей было назначено по 75% на двоих детей. Однако, пересчитав вручную, пособие повышено до 100% и сделан перерасчет.

Причину допущенной ошибки в Пенсионном фонде объясняют всегда одинаково — «некорректная загрузка данных ЕГИССО о мерах социальной поддержки (задвоение выплат)», — говорится в официальном ответе на депутатский запрос.

«Но семьи с детьми не должны страдать из-за некорректной работы государственных программ, — уверен Александр Терентьев. — И эту порочную практику нужно прекращать». Депутат обратился в Министерство труда и социальной защиты РФ с просьбой устранить сбои в программе, нарушающие права семей с детьми на полноценное пособие.

Источник: altai.spravedlivo.ru